Partij van de Armoede is allang niet meer die volkspartij

Brief van de dag: het was al geen volkspartij meer

Mijn vader Meyer Sluyser (1901-1973) was in 1952 chef van de afdeling Actie en Propaganda van de Partij van de Arbeid geworden en in deze functie leidde hij niet minder dan vier PvdA-campagnes bij achtereenvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Het was mede aan hem te danken dat de PvdA in 1956 vijftig zetels behaalde, het hoogste aantal ooit dat zij tot dan toe wist te bereiken. Een belangrijke factor daarbij was dat mijn vader partijleider Willem Drees per helikopter van de ene naar de andere plaats in Nederland liet vliegen om daar toespraken te houden, hetgeen tot dusver niet voorgekomen was in dit vlakke landje. Ook liet Meyer Sluyser op de ochtend van de verkiezingen bij alle gezinnen een visitekaartje van Drees in de bus glijden met het verzoek in ieder geval te gaan stemmen, op welke partij dat ook mocht zijn.