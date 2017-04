Paaseieren worden verstopt om moslims te ontzien

Ik zou willen zeggen: wees toch trots op je paaseieren en laat ze aan iedereen zien! Syp Wynia, columnist Elsevier

In andere delen van het land gaan mensen zelfs nog verder in het islamiseren van eeuwenoude tradities. Evert Harmsen uit Twente: 'De jongens in ons dorp bouwen altijd een enorme stapel hout voor Pasen. Maar ze vergeten dat Nederland tegenwoordig een multicultureel land is en dat er mensen zijn die aanstoot nemen aan die traditie. De nacht voor Pasen steek ik de fik erin. Zonde van al het werk natuurlijk, maar ook wij moeten ons aanpassen.'



Elsevier-columnist Syp Wynia ziet het uitsterven van het oer-Nederlandse paasfeest met lede ogen aan. 'Dat mensen zich schamen voor hun paaseieren, toont aan dat we langzaam maar zeker ons land uitleveren aan de moslims. Ik zou willen zeggen: wees toch trots op je paaseieren en laat ze aan iedereen zien! Wat is dat toch met die linkse zelfverloochening? In de Sinterklaastijd schminken cultuurrelativisten zich ook al zwart om hun echte huidskleur niet te laten zien.'