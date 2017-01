Oxfam gooit knuppel in hoenderhok

Een Wiener Würstchen im Brot mit Senf, Gurke und Zwiebeln - bij de Boze Witte Man in de VS bekend als hotdog en hier als broodje narigheid - kost bij de lokale snack in Davos 38 Zwitserse frank (37,50 euro).



Iemand in Malawi moet daar al gauw twee maanden lang twaalf uur per dag op een theeplantage voor ploeteren.



De deelnamekosten aan het dinsdag begonnen World Economic Forum aldaar bedragen dit jaar 50 duizend frank per persoon. Dat is het jaarinkomen van tweeduizend landarbeiders uit Burundi.