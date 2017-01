Overstem niet degene die niet dood wil

Het actief doodmaken van een mens is altijd een nederlaag

Het actief doodmaken van een mens - laten inslapen van een ernstig gehandicapte baby, voltrekken van de doodstraf, uitschakelen van een terrorist, levensbeëindiging op verzoek - is altijd een nederlaag. Ook al is het op dat moment misschien het beste dat iemand kon doen en is het volgens de regels gebeurd. Het is een nederlaag omdat het niet is gelukt deze persoon deel te laten blijven uitmaken van de gemeenschap der levenden. Daarom is het essentieel dat bij levensbeëindiging op verzoek de persoon zelf een beslissende stem heeft en dat de uitvoering is toevertrouwd aan een beroepsgroep die het ondersteunen van het leven en niet het brengen van de dood als primair doel heeft. En dat met 'beslissende stem' wordt bedoeld dat de stem van iemand die eigenlijk niet dood wil, niet door anderen mag worden overstemd.



Mijn tweede punt is dat Kraaijeveld zich lijkt te hebben ontslagen van de plicht het leven van kwetsbare mensen onder ogen te zien. Als hij weet wat mensen die ziek of eenzaam zijn, in moeizame relaties leven, het leven zat zijn, gepest worden en dood willen, doormaken, hoe kan hij dan zo makkelijk spreken over 'zodat ouders en artsen verder kunnen', 'een keuvelend kuddedier waarvan de waarde voornamelijk wordt bepaald door de groep' en 'het gesprek en de gezamenlijke besluitvorming over de dood'?