Overgeleverd aan fascistoïde militairen

Een week na de aanslag werd Mehdi Nemmouche, een Nafri, opgepakt in Marseille. Hij had in Amsterdam de bus naar Zuid-Frankrijk gepakt, met een tas vol wapens, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Het Franse gerecht vraagt Brussel al twee jaar om de uitlevering van Nemmouche, die in Syrië vier Franse journalisten gevangen hield en folterde.



Het daderprofiel van jihadhuurlingen die aanslagen in Europa uitvoeren is vrijwel altijd hetzelfde: Nafri's. Een beetje etnisch profileren bij ietsepietsie meer gesloten grenzen kan daarom geen kwaad. Ik ben er groot mee geworden, al is een dopekop natuurlijk geen etniciteit.