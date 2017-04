Oranje heeft imagoprobleem van hier tot Vladivostok

In de week van koning Willem-Alexander, die zichzelf profileerde als eerste burger, bezoedelde de Nederlandse Voetbalbond opnieuw zijn blazoen. Die K van Koninklijk? Even in de ijskast. Opnieuw verdienen. Hard werken. Nadenken. Nou ja, liever andersom. Eerst nadenken, dan hard werken.



Soap is geen passende benaming voor het hemeltergende geklungel in de Zeister bossen in pogingen om een trainer voor de nationale voetbalploeg te vinden, in het miljoenen verslindende project van de wisseling der bondscoaches. In een soap valt wat te lachen. Dit is zo veel gecombineerd onvermogen van de leidingloze, visieloze top van de bond, dat het zielig wordt.