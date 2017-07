Oproep aan de Tweede Kamer: hervorm de vrouwenopvang met de vrouwen zelf

Schokkende conclusies. Nog veel schokkender is dat een aantal vrouwen uit de opvang gesteund door Femmes for Freedom in 2015 soortgelijke (en ook andere) klachten naar buiten bracht. Naar aanleiding daarvan legde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in antwoord op Kamervragen haarfijn uit dat het niet verantwoordelijk is voor deze concrete zaken en dat het systeem prima in elkaar zit. De gemeente Haarlem kreeg voor elkaar dat er een rapport verscheen waarin te lezen stond dat de klachten overdreven waren. Om ons de mond te snoeren begon de opvangorganisatie, de Blijf Groep, met subsidiegeld een kort geding tegen Femmes for Freedom - dat ze natuurlijk verloor, zo werkt dat in Nederland ook wel weer.



Nu bevestigt de Ombudsman dat er veel mis is in de opvang en doet hij aanbevelingen: aan het ministerie van VWS om de regie te nemen en aan gemeenten om zich te laten voorlichten door het college van B&W over de stappen die genomen gaan worden. Mooi. Dat worden nieuwe rapporten en een nieuwe papieren werkelijkheid, die wéér niet zal aansluiten op de leefsituatie van de burger.



De overheid zoekt steeds meer haar heil in het afschuiven van verantwoordelijkheid (naar lagere overheden of andere instanties) en in mooie protocollen, maar blijkt niet in staat zich te richten op wat de doelgroep nodig heeft. Zie de discussies over de jeugdzorg, de verpleeghuiszorg en de woningbouwverenigingen.

Hoe is het mogelijk dat de directeur van één van de grotere vrouwenopvangorganisaties in Nederland meer verdient dan de minister-president?