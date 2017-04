Opinieblog - Vice over hoe vliegen in de VS een ramp werd

Syrië-diplomatie

Vandaag is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in Moskou voor besprekingen. In publieke verklaringen leggen Amerikanen en Russen elkaar het vuur aan de schenen sinds Trumps raketaanval op Syrië vorige week. Toch bieden recente ontwikkelingen op termijn wel degelijk uitzicht op een politieke overeenkomst voor Syrië, schrijft de Russische expert Dmitri Trenin in een opiniestuk voor Financial Times.



Anderzijds: als de Amerikanen doordrijven met hun militaire acties, staat de wereld een nieuwe Cubacrisis te wachten. Bijgaand enkele citaten uit Trenins stuk:



‘De Amerikaanse luchtaanvallen op Syrië hebben elke nog resterende illusie in Moskou over Donald Trumps buitenlandbeleid verbrijzeld. De Russische interpretaties over Trumps ommekeer in Syrië richten zich vooral op de binnenlandse context. Door vertoon van Amerikaanse macht op het wereldtoneel, zo luidt het argument, houdt Trump zich de politieke opponenten in Washington weer even van het lijf. Wel ironisch: met zijn opdracht tot directe actie in Syrië heeft Trump in wezen hetzelfde gedaan met Poetin als wat Poetin deed met Obama toen hij in september 2015 de Russische militaire interventie in het Midden-Oosten lanceerde.’



‘Nu zijn beide landen actief in Syrië, met een slechts gedeeltelijk overlappende agenda. Het risico op confrontatie is gegroeid maar, paradoxaal genoeg, grote Amerikaanse betrokkenheid kan ook leiden tot grotere samenwerking met Rusland en uiteindelijk de beëindiging van de burgeroorlog.’



‘Trumps interventie kan Moskou’s hand sterken tegenover Assad en Iran en diens cliënt Hezbollah. Beiden zagen de verovering van Aleppo door het Assad-bewind als klaroenstoot voor een totale overwinning - en ondermijnden daarmee de Russische onderhandelingspogingen. Rusland heeft behoefte aan een politieke oplossing in Syrië – dat is zijn enige acceptabele exit-strategie – maar zijn bondgenoten zijn bereid tot het bittere eind door te vechten.’



‘Het is natuurlijk allesbehalve duidelijk wat Trump nu zal doen in Syrië. Wellicht meer raketaanvallen. Of meer troepen. En wellicht wordt de vervanging van Assad nu belangrijker dan de strijd tegen IS. Maar als dat gebeurt, komt Rusland te staan voor de keus tussen een vernederende nederlaag of conflict met de Verenigde Staten. Dat zou het gevaarlijkste moment zijn dat de wereld heeft gekend sinds de Cuba Crisis (1962).’



‘Maar als Washington besluit tot deelneming aan het diplomatieke spel inzake Syrië, vergroot dat de kans op een overeenkomst aanzienlijk. De regering-Obama toonde nooit echte belangstelling voor een serieus partnerschap met Moskou. Trump heeft daarvoor wellicht wel oprechte belangstelling.’