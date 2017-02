Opinieblog - Vertrek Flynn: 'Wat wist president Trump en wanneer?'

Vertrek Mike Flynn

Het vertrek van Michael Flynn als nationaal veiligheidsadviseur – omdat hij loog over de inhoud van zijn telefoongesprekken met de Russische ambassadeur in Washington toen Obama nog president was – is volgens veel commentatoren niet het sluitstuk van een affaire, maar het begin.



Volgens commentator David Gergen is de Watergate-vraag weer actueel: ‘Wat wist de president en wanneer wist hij het?’ Voerde Flynn de gesprekken met de ambassadeur op eigen initiatief of op verzoek van toen nog ‘president-elect’ Trump?



De Princeton-historicus Julian Zelizer ontleedt voor CNN ‘de tweede grote slag voor Trump binnen een week (de ander was het inreisverbod dat op een rechterlijk verbod stuitte): ‘Het is geen totale verrassing dat Flynn het eerste belangrijke lid van deze regering is die moet opstappen. Hij was altijd een van de meest controversiële figuren in de Trumps kring van intimi. Als nationaal veiligheidsadviseur met opvatting die gezien werden als verre van gangbaar, geloofde Flynn in samenzweringstheorieën en deed hij anti-islamitische uitspraken.’



‘Toen hij op de Republikeinse Conventie meedeed aan het geroep van ‘sluit haar op!’ tegen Hillary Clinton, maakte hij duidelijk dat hij van een militaire functionaris veranderd was in een agressieve partijpolitieke aanvalshond. Veel veiligheidsexperts liepen de rillingen over de rug als ze bedachten dat Flynn, met zijn exotische meningen, de laatste persoon in de kamer zou zijn als president Trump besluiten moest nemen over oorlog en vrede.’



‘Nu hij weg is, wordt de vraag of deze affaire groter wordt. Flynn was onderdeel van een groter verhaal dat Trump achtervolgt sinds zijn verkiezing: waarom is hij zo vriendelijk voor Rusland en welke banden bestonden er tussen Trumps intimi en een buitenlandse regering die zo agressief intervenieerde in de verkiezingen van 2016?’



‘Flynns vertrek kan Trump gas doen terugnemen bij het verdedigen van Rusland – of juist niet. Het kan alle kanten op, zoals met alles in het Witte Huis van Trump. Hij zal nu snel stappen moeten nemen om te laten zien dat hij de controle heeft over zijn nationale veiligheidsteam en dat iemand achter het stuur zit in het Witte Huis. Anders kan Trump binnen de kortste keren verstrikt raken in allerlei onderzoeken van het Congres.’