Opinieblog - Ton Nijhuis: 'Neem bedreiging democratie serieus'

Reacties Chelsea Manning

Er wordt heel verschillend gereageerd op de strafvermindering voor Charles Manning, zoals blijkt uit onderstaande selectie.



Trevor Timm, directeur van Freedom of the Press Foundation, in The Guardian: ‘Er is niemand die meer heeft geleden onder de maatregelen van de Amerikaanse regering om klokkenluiders aan te pakken dan Chelsea Manning. Maar nu zal ze verbazingwekkend genoeg binnenkort als vrij mens rondlopen. Het is een reden voor feest, maar ook voor bezinning over wat ze heeft doorgemaakt en wat haar zaak betekent. Haar onthullingen worden tot de dag van vandaag door de belangrijkste kranten in de wereld aangehaald. Ze hebben zelfs de Irak-oorlog helpen beëindigen. Als antwoord heeft de regering letterlijk geprobeerd haar te vernietigen.’



‘Wat je ook denkt over de rol van klokkenluiders in onze democratie, de behandeling van Chelsea de laatste tien jaar is schandalig. Met één pennenstreek deed president Obama niet alleen wat juist was, hij kan letterlijk haar leven hebben gered. Toch kun je de strafvermindering van Manning niet los zien van het feit dat Obama een ministerie van Justitie onder zijn vleugels had dat meer klokkenluiders heeft vervolgd dan alle eerdere regeringen bij elkaar.’



Charles Krauthammer op Fox News. ‘Er is sprake van een ongelofelijke hypocrisie in hoe president Obama en deze regering omgaan met lekken. De lekken tijdens de presidentscampagne kwamen neer op de publicatie van John Podesta’s privé-emails met daarin vooral roddels en verhalen over de strijd binnen de Democratische Partij. Niemand overleed. Dat waren geen nationale geheimen. En toch gaf Obama opdracht tot een onderzoek, moet er een rapport op zijn bureau liggen voordat hij opstapt, en kondigde hij sancties af tegen de Russen. Hier hebben we een kerel, Manning, nu een vrouw, die informatie openbaarde die te doen had met operaties in oorlogen die nog voortduurden, zoals Irak, Afghanistan. En dat was inclusief het identificeren van mensen die voor ons werkten en van wie velen, kunnen we aannemen, zijn opgepakt en vermoord als gevolg van deze publicaties. Ik denk dat het hoogst verbazingwekkend is dat de president tegelijkertijd zo verontwaardigd kan zijn over de publicatie van Podesta’s emails door Wikileaks en de straf voor Manning vermindert.'