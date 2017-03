Opinieblog - Tom-Jan Meeus: 'Scenario Turks bezoek vorige week al bekend'

Geen verkiezingspropaganda in buitenland

De Duitse krant Die Welt meldt dat de Turkse wet het voeren van verkiezingsstrijd in het buitenland expliciet verbiedt. De verslaggevers schrijven dat de Turkse regering van Erdogan agressief reageert op het verbod voor AKP-politici om op te treden in Duitsland, maar dat het absurde is dat het Turkse recht het verspreiden van verkiezingspropaganda in het buitenland uitdrukkelijk verbiedt. 'Het Turkse kiesrecht verbiedt politici om hun verkiezingsstrijd in het buitenland te voeren.'



In de Turkse Kieswet uit 2008 staat in artikel 94/A (in verband met artikel 10): ‘In het buitenland, en in vertegenwoordigingen die zich in het buitenland bevinden, mag geen verkiezingspropaganda worden gemaakt.’ Direct daarvoor staat: 'De kiesgerechtigden die zich in het buitenland bevinden mogen bij de verkiezing van de volksvertegenwoordiging, bij de verkiezing van de president en bij het referendum stemmen.’ En: ‘De kiesgerechtigden die zich in het buitenland bevinden mogen alleen die politieke partijen kiezen die aan de verkiezingen deelnemen.’



Deze formuleringen in de Kieswet maken de Turkse juridische positie glashelder: deelname aan verkiezingen van Turken in het buitenland – ja. Verkiezingsstrijd van Turkse politici in het buitenland – nee.



Tegen deze achtergrond is de voorgeschiedenis van de recentste Turkse ‘informatiebijeenkomsten’ in het kader van het grondwetsreferendum ter invoering van een presidentieel systeem interessant, schrijft die Welt. 'Die bijeenkomsten worden namelijk vaak niet aangemeld als politieke gebeurtenissen.'