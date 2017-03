Opinieblog - Tichelaars 'realiteitszin won het van zijn ambitie en ijdelheid'

'Trump toont leegte Democraten'

Op de conservatieve website PJ Media is columnist Roger L. Simon laaiend enthousiast over de speech die Trump dinsdagnacht gaf voor het Amerikaanse Congres. Hij begint met te zeggen dat hij ooit Democraat was en toen dacht dat hij in het team zat van 'waarheid, rechtvaardigheid en de Amerikaanse manier van leven'. Toen was het nog leuk om Democraat te zijn maar Simon zegt, met een verwijzing naar American Pie van Don McLean ('Bye, bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee but the levee was dry') dat hij nu alweer jaren geleden ineens wakker werd en sindsdien geen Democraat meer is.



En hoewel Simon zich 'op een hoogst zeldzaam moment' wel eens bezorgd heeft afgevraagd of hij geen fout had gemaakt, wist hij 'dinsdagnacht toen ik de getraumatiseerde gezichten zag van de Democraten in het Congres toen Donald Trump zijn fantastische speech hield, dat ik me niet had vergist. De leden van de Democratische Partij die naar die speech keken, zagen eruit als levende doden. Ze wisten niet hoe ze moesten reageren. Ze wisten niet of ze wel Amerikanen waren. Ze wisten niet wie ze waren. Elke keer dat Trump opriep tot onpartijdigheid in het landsbelang huiverden zij. Ze konden het niet uitstaan en wisten niet hoe ze moesten reageren omdat zij de minst onpartijdige mensen ter wereld zijn; ze weten nauwelijks wat samenwerken is. Het ligt niet in hun aard. Ze praten er wel eindeloos over maar ze doen het nooit. Toen de speech afgelopen was, verlieten ze de zaal sneller dan de fans van het verliezende team na de Super Bowl, alleen deden ze dat zo overdonderd dat je je afvroeg of ze de wedstrijd ooit nog weer konden winnen of ook maar konden meedoen.'



Volgens Simon hadden de Democraten er alles onder durven verwedden dat Trump zichzelf voor gek zou zetten, maar 'Donald zaagde ze bij de knieën af. En als je alles op het spel zet, en verliest, ga je failliet naar huis, en je hebt niet eens een huis om naartoe te gaan. Hij liet niets heel van de Democraten en liet zien dat het een lege partij is waarvoor niets op het spel staat behalve identiteitspolitiek'.



Roger Simon ziet Trump als een groot Amerikaans optimist van wie dinsdagnacht duidelijk werd dat hij 'meer dan capabel is om het land met zich mee te nemen'. Simon: 'We zitten in een nieuw tijdperk. Ik ben voor 95 procent opgewonden, maar voor 5 procent onzeker over wat er gebeurt – en niet omdat ik juist nu ook maar een seconde spijt heb dat ik het progressivisme verlaten heb. Maar omdat, zoals Trump zelf pas zei, we een tweepartijensysteem nodig hebben en ik het sterke vermoeden heb dat, ook al heeft George Soros oneindige middelen tot z’n beschikking, de Democratische Partij, in elk geval zoals wij die kennen, stervende is. Al die maffe protesten in gemeentehuizen en de massademonstraties van vrouwen gehuld in vaginahoeden zijn de stuiptrekkingen van een beweging die niets te melden heeft. De vraag is of de geschiedenis de 28ste februari van het jaar 2017 zal zien als ‘De nacht waarin de Democratische Partij stierf’ of in elk geval als het begin van het einde?'