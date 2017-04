Opinieblog - Straks zit je met een schuld, dus dan maar helemaal niet studeren?

Aflossingsprobleem schrikt af

Steeds meer studenten kunnen hun studieschuld niet volledig terugbetalen. Vorig jaar hadden bijna 100 duizend afgestudeerden hier moeite mee, blijkt uit onderzoek van Trouw. Dat is drie keer zo veel als in 2009. Volgens Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke studentenvakbond (LSVb) een groot probleem, ook voor aankomende studenten.



‘Dit kan heel afschrikwekkend werken voor mensen die overwegen te gaan studeren. Zij horen: het is niet erg om je in de schulden te steken, want je vindt toch wel een baan. Maar dat blijkt behoorlijk tegen te vallen. Het is niet zo dat als je studeert je dan automatisch rijk wordt en die schuld niet uitmaakt.’



Maakt het leenstelsel het aflossen nog moeilijker?



‘Enerzijds wel omdat de schuld gemiddeld hoger gaat worden. Anderzijds zijn de aflosvoorwaarden van duo gunstiger dan onder het oude stelsel. Maar ik denk niet dat het de komende jaren beter wordt: als het aflossen nu al moeilijk is voor studenten dan is het een slecht idee om die gemiddelde schuld nog hoger te maken.’



Basisbeurs dan maar weer invoeren?



‘Studeren moet betaalbaarder worden dan het nu is. Het is heel dom jonge mensen een hypotheek op hun toekomt te laten afsluiten. Als er moet worden bezuinigd of geïnvesteerd in het hoger onderwijs wordt er als eerste geld weggehaald bij studenten. Gevolg is dat zij zich diep in de schulden steken en problemen krijgen met aflossen.’



Bovendien heeft het bespaarde geld van de basisbeurs niets opgeleverd , schrijft u samen met ISO in een brief aan de Kamer.



‘Er kwam wel geld vrij, maar het is te weinig. Er werd beloofd: we schaffen beurs af, maar je krijgt er beter onderwijs voor terug. Die belofte kan niet worden ingelost omdat er zoveel is bezuinigd dat het elkaar alleen in balans houdt. Er blijven meer studenten bijkomen, maar het beschikbare bedrag blijft gelijk. Dus per student is er minder geld en minder kwaliteit. Dat is niet alleen een verbroken belofte, maar ook slecht voor het hoger onderwijs en daarmee voor de economie van Nederland.’



Dinsdag staat de LSVb bij de Hofvijver in Den Haag om actie te voeren tegen alle bezuinigingen die volgens hen te weinig hebben opgeleverd.