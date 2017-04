Opinieblog - 'Stem voor Erdogan is ronduit verraad'

Een ja-stem als verraad

Het Turkse ja-kamp viert feest. Niet alleen in Turkije, maar ook hier waar ruim 70 procent van de Turkse Nederlanders zondag ‘ja’ stemde. Wat bezielt hen?, vraagt AD-columnist Fidan Ekiz zich af. ‘Ze kozen voor een dictatuur waarin ze zelf niet hoeven te leven.’



Volgens Ekiz hadden juist de Turken in het buitenland kunnen voorkomen dat president Erdogan zijn macht nog verder kan uitbreiden. Maar dat deden zij niet. ‘In Turkije is tenminste nog een strijd geleverd’, maar in Nederland zijn de Turken ‘te lui om na te denken over de gevolgen’ van het referendum, schrijft ze in haar column vandaag.



Waarom? Ekiz noemt meerdere redenen: ‘Omdat er (terecht) fel wordt gereageerd op hun gebrekkige integratie, omdat ze nationalistisch zijn maar niet echt weten waarom en waarvoor.’ Van een democratie in Turkije is sinds zondag niets meer over, betoogt ze. ‘Die avond blaast die democratie haar laatste adem uit […] Terwijl ik luister naar het getoeter en het gejuich buiten, lees ik thuis met tranen in mijn ogen hoe Turkse Nederlanders op sociale media worden weg gewenst: ‘het liefst allemaal’.'



Turkse Nederlanders hadden een verschil kunnen maken, maar deden het niet. Ekiz heeft daar maar een woord voor: verraad.



'Nuanceer steun Erdogan niet'



Volkskrant-columnist Jonathan van het Reve vindt dat we de massale steun van Turkse Nederlanders aan Erdogan niet moeten bagatelliseren. ‘De neiging om een zorgwekkende verkiezingsuitslag op deze manier te reduceren tot alleen de mensen die feitelijk gestemd hebben, zag je ook na het Oekraïne-referendum en de verkiezing van Trump’, schrijft hij in zijn column vandaag. Maakt het uit hoe groot de steun voor Erdogan nou precies is? ‘Zolang het beperkt blijft tot wat getoeter rond een voetbalwedstrijd en af en toe een relletje bij het consulaat, kraakt de Nederlandse beschaving nog niet bepaald in haar grondvesten. Het gaat erom dát er zulke mensen zijn, en wat veel belangrijker is dan hun precieze aantal, zijn hun beweegredenen: waaróm vinden ze Erdogan zo geweldig?'



De uitslag van zondag kan onze ogen openen, betoogt Van het Reve. ‘Laten we dat niet verpesten met schijnprecisie.’



'Zijn Nederlandse ja-stemmers niet juist goed geïntegreerd?'



Bilal el Amraoui vraagt zich in een ingezonden brief aan de Volkskrant af waarom de Turkse Nederlanders die ‘ja’ stemden direct na het referendum werden neergezet als het boegbeeld van mislukte integratie. ‘Getuigt het niet juist van een keurige integratie, nu zij participeren in de democratie, uitkomen voor hetgeen zij vinden en zodoende ook stemmen met overtuiging?’



Hij werpt de vraag op of zij alleen goed geïntegreerd zijn als zij de mening van westerse media en politici volgen. Als we zo kritisch zijn over Erdogan-aanhangers, waarom kijken we niet met eenzelfde kritische blik naar de PVV, die volgens El Amraoui net zo goed een dictatoriale partij is. ‘Als we integratievraagstukken willen koppelen aan stemgedrag, laten we het dan wel evenwichtig doen.’