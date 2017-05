Opinieblog - Sinan Çankaya: 'Met bodycam beter toezicht op politiewerk'

Mislukte formatie

Een zakenkabinet is misschien wel de beste oplossing Jesse Klaver (GroenLinks) geeft een reactie op de vastgelopen formatie. © ANP

De formatie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is stukgelopen. De partijen werden het niet eens over het thema migratie. Dick Pels, socioloog en oud-directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, is opgelucht. 'Deze ervaring, om echt aan de formatietafel te zitten en te praten met partijen die al langer regeren, is belangrijk voor GroenLinks. Het is goed dat ze met de onderhandelingen zijn gestopt, dat had zelfs eerder gekund.’



Waarom is het goed dat de formatie is mislukt?



‘Er zijn te veel dossiers die zorgen voor polarisatie. Je kon aan zien komen dat de gesprekken zijn stukgelopen op de thema’s klimaat, migratie en inkomensverdeling. De vraag was: zou Klaver kiezen voor de macht of voor de oppositie? Ik ben blij dat hij het laatste heeft gedaan. Ik geloof dat Klaver denkt: ik heb nog wel tijd. Wellicht kan hij in de oppositie een coalitie sluiten met andere linkse partijen. Zeker als D66 wil meeregeren, versterkt dat de positie van GroenLinks om kiezers van D66 te trekken.’



Het succes voor GroenLinks komt later?



‘Ze hebben het goed gedaan, maar links is in de minderheid in Nederland. Je moet ook naar de nieuwe stromingen in het buitenland kijken. De nieuwe politieke tegenstelling begint zich af te tekenen. Die is niet meer traditioneel links en rechts. Het gaat meer over open of gesloten samenlevingen, pro of anti-Europa, voor of tegen vluchtelingen. Er zijn nieuwe combinaties mogelijk. In Nederland zou dat D66 en GroenLinks tegenover de PVV kunnen zijn. Om dat uit te bouwen, kun je in de oppositie meer kracht verzamelen om over vier jaar klaar te zijn om te regeren.’



Is het niet opvallend dat de formatie is misgelopen op migratie in plaats van op klimaat?



‘Het klimaat was het gemakkelijkste van de moeilijke problemen. Juist identiteitskwesties zoals sociale gelijkheid en migratie, die verbonden is met de dreiging van het populisme, zijn belangrijke breekpunten. Daar ben ik niet verbaasd over. Ik was juist bang dat GroenLinks zou toegeven op het klimaat.’



Gaat GroenLinks opnieuw aan de onderhandelingstafel zitten?



‘Ik acht het erg onwaarschijnlijk. Ik denk dat Klaver altijd heeft gedacht: ik ga het doen want we hebben veel gewonnen en het is een verplichting aan de Nederlandse samenleving om dit op een eerlijke manier te proberen. Maar hij zal wel blij zijn dat het is mislukt. Ik denk niet dat er een tweede kans komt voor GroenLinks.’



Wat is de volgende stap in de formatie?



‘Er kan van alles gebeuren. Ik denk dat er binnen de VVD meer geluid komt om te pleiten voor een zakenkabinet. Dat is misschien wel de beste oplossing. Ik zou niet met Schippers als informateur doorgaan, maar iemand kiezen uit een heel andere hoek. Iemand met veel ervaring met openbaar bestuur die met onverwachte adviezen kan komen.’