Opinieblog - Ross Douthat - 'Het had veel erger gekund met president Trump'

De onzichtbare koning

Een van de belangrijkste verdiensten van de deze donderdag vijftig jaar geworden koning Willem-Alexander is dat het land weinig van hem heeft gemerkt sinds hij op 30 april 2013 werd ingehuldigd, constateert NRC Handelsblad in het commentaar: 'Leve de onzichtbare koning.'



‘Gelukkig maar, want zo hoort het ook. Dit klinkt negatief, maar bedoeld is dat de koning er de afgelopen vier jaar blijk van heeft gegeven zijn – ingewikkelde en niet door hem zelf gekozen – plaats in het staatsbestel te kennen. Een meer dan ooit bescheiden plaats ook. Zelfs de rol bij de kabinetsformatie is het staatshoofd sinds 2012 afgenomen. Bij zijn aantreden wees Willem-Alexander erop dat het koningschap 'niet statisch' is.



'Iedere Koning geeft een eigen invulling aan het ambt', zei hij in zijn toespraak tot de Staten-Generaal. Continuïteit als symbool van het koningschap stond de voorbije jaren bij Willem-Alexander voorop. De vorm is misschien soms iets anders – als hij in het buitenland verblijft tekent de koning wetten en koninklijke besluiten op zijn tablet en de ‘koekhapfactor’ bij Koningsdag is verder afgenomen. In de kern wijkt de uitoefening van zijn taak in weinig af van die van zijn moeder. Wederom: gelukkig maar. Van een fundamentele modernisering van het koningschap is weinig gebleken. Altijd weer is er de wens, in het bijzonder van de kant van de media, tot meer openheid van de koning.



'Het is een onmogelijke wens, want openheid is nu juist iets wat de koning gegeven zijn staatsrechtelijk bepaalde, ingesnoerde positie niet is gegeven. Authentiek blijven. Dat was koning Willem-Alexanders voornemen toen hij aan zijn taak begon. Maar authentiek is in zijn functie wat anders dan bij anderen. Zoals zijn moeder Beatrix in 1988 in een interview met Hella Haasse bij háár 50ste verjaardag zei: 'Het is niet mogelijk in onze functie gewoon te zijn.'



'Dit is voor Willem-Alexander niet anders. En het zal ook een gegeven zijn voor zijn dochter prinses Amalia, wier toekomst ook al sinds haar geboorte vastligt. Het koningshuis kan in Nederland nog altijd op brede steun rekenen. De verbindende rol die de koning is toebedeeld, heeft Willem-Alexander probleemloos van zijn moeder overgenomen. Dit element vormt tevens het bestaansrecht voor de monarchie als instituut. Een instituut dat met zijn systeem van erfopvolging al lang niet meer van de huidige tijd is. Het koningshuis bestaat nu eenmaal en Willem-Alexander heeft zich op kundige wijze in zijn opdracht geschikt. 'Wie ben ik dat ik dit doen mag', luidden de beroemde woorden van zijn grootmoeder Juliana bij haar inhuldiging in 1948. Maar wie zijn wij die dit aan iemand vragen?



Toch is er iets verandert, constateert de krant na het vraaggesprek 'Willem-Alexander 50', dat gelijktijdig uitgezonden werd door NOS en RTL. Hans Beerenkamp: ‘Vanaf het moment dat Wilfried de Jong bijna achteloos zijn autosleutels op tafel gooide in de hal van De Eikenhorst, werd duidelijk dat er dit keer uit een ander vaatje getapt zou worden. Een mini-uitvoering van Zomergasten mag je het niet noemen, maar naar aanleiding van vier blokken met beelden van persoonlijke en politiek-maatschappelijke gebeurtenissen uit de periode 1967-2017 werd koning Willem-Alexander relatief openhartig – en kwetsbaar. De Jong haalde eruit wat erin zat en de koning voelde zich zichtbaar op zijn gemak bij een VPRO-medewerker die zich niet als lakei gedroeg. We kunnen nog jaren voort met een nadere analyse van de koninklijke ontboezemingen in deze 72 minuten over de persoon achter het ambt.’