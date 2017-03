Opinieblog - Roos Vonk: 'We willen het lijden van het varken niet zien'

kluivert

Paul Onkenhout plaats in De Twaalfde Man de onthullingen over de gokverslaving van voetbalinternational Patrick Kluivert in perspectief. ‘In het voetbal is gokken schering en inslag. De meesten weten het binnen de perken te houden, maar Kluivert niet, die ging door, net zo lang totdat de FIOD voor de deur stond.’



Onkenhout is ook sceptisch over de ontkenning van Kluivert dat hij Okkie Durham, de dief van de twee Van Goghs, onderdak zou hebben verleend. ‘Iemand liegt, wie is onduidelijk. Wat ik wel weet, is dat ik ook bij Kluivert zou hebben aangeklopt als ik twee schilderijen had gejat en had willen logeren bij een voetballer. Als iemand een bed beschikbaar zou stellen, is het Kluivert; niet omdat hij graag heult met criminelen, maar omdat hij grenzeloos naïef is en zich makkelijk ergens in mee laat slepen. Dat was vroeger niet anders.’



Martin Sommer meent dat de Europese Commissie niet te hoog van de toren moet blazen bij de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome. ‘Mijn Europese toekomstscenario is dan ook bescheiden. Europa is met de euro en Schengen eigenlijk al verder gesprongen dan zijn polsstok lang was. Europa moet zijn verdeeldheid onder ogen zien. Het is zinloos te blijven jammeren over de goede ratio die uit Brussel komt en de slechte emoties van de nationale politiek. Alles staat of valt met de wil om samen Europa te zijn. Die wil kan alleen van de lidstaten komen.’



Frank Kalshoven heeft geen haast met de formatie van een nieuw kabinet. ‘Zolang er geen nieuw kabinet is, doet het begrotingsbeleid dezer dagen volautomatisch zijn werk: inkomen afromen en de schatkist versterken. Zo gauw er een kabinet is - in welke samenstelling dan ook -- , zal dit de economische groei juist gaan aanwakkeren door extra uitgaven te doen en belastingen te verlagen. Macro-economisch zijn we even beter af zonder missionair kabinet.’