Opinieblog - Reacties aanslag Londen: 'Britten tonen voorbeeldige weerbaarheid'

Reacties op Merkel: Europese stemmen

Hoe reageren Europese kranten op de klaroenstoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel: Europa moet zijn lot meer in eigen hand nemen? Delen ze haar vaststelling dat het met de Amerikaanse president Trump slecht kersen eten is de komende jaren. Dat de transatlantische alliantie onberekenbaar is geworden, hoe essentieel ook. Het opinieblog grasduint in commentaren uit alle hoeken van het continent. En zijn de Amerikaanse kranten geschrokken van Merkels uitspraken en de reacties op het oude continent.



Ulrich Speck, Duits veiligheidsexpert In: Financial Times:



'Merkel moet duidelijk maken dat haar pogingen een werkrelatie met de regering-Trump op te bouwen niet worden gezien als hofmakerij – dat zou vergiftigend werken in een land dat vereend is in zijn afkeuring van de Amerikaanse president. Duitsland is bereid zijn internationale rol te vergroten, maar kan dat alleen doen met gelijkgezinde partners. Daarom is de verkiezing van Trump als een schok ervaren. Duitse veiligheid is afhankelijk van de Amerikaanse bereidheid om het land onder zijn nucleaire paraplu te houden.



Tot een paar jaar geleden, toen Duitsland probeerde Rusland in het Westen te integreren, leek de nucleaire dimensie naar de achtergrond verdwenen. Maar nu Moskou bereid is om zijn nucleaire arsenaal in te zetten voor het afpersen van Europeanen, wordt Amerika’s veiligheidsrol opnieuw cruciaal. Hoewel er enig debat is geweest in Duitsland over een ‘Europese’ nucleaire afschrikking, wordt algemeen geaccepteerd dat noch Frankrijk noch Groot-Brittannië het kunnen overnemen van de VS en Rusland op afstand kunnen houden. In een tijd waarin geopolitieke rivaliteit terug is en de nucleaire dimensie opnieuw van belang, is het voor Europa van cruciaal belang dat de VS betrokken blijven. Dat is de context waarbinnen Merkel optreedt. Ze heeft geen ambitie het huidige tran-Atlantische arrangement te vervangen door iets anders. Waarschijnlijk komen Duitsland en Frankrijk met wat initiatieven om te demonstreren dat de EU springlevend is, ondanks Brexit, maar dat betekent niet dat de Trump-schok tot een fundamentele herschikking zal leiden.



Terwijl er wel enige frustratie bestaat over de VS, is er geen verlangen de trans-Atlantische relatie te verbreken. Duitsland blijft gecommitteerd aan het behoud van de status quo, haar strategie geleid door het verlangen de twee constellaties waarin het is ingebed – de trans-Atlantische relatie en een geïntegreerd Europa – te behouden en versterken. Maar nu moet er eerst een verkiezingscampagne worden uitgevochten. Merkel wil per se een vierde termijn, omdat ze vindt dat in een storm de kapitein aan boord moet blijven.