Opinieblog - Paul Krugman: 'Trumps oekazes zijn nothingburgers'

Neil Gorsuch

Vandaag wordt er in de justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat gestemd over Donald Trumps nominatie voor het Hooggerechtshof, Neil Gorsuch. De Democraten dreigen in de Senaat met een ‘filibuster’ om dat tegen te houden. Republikeinen hebben al aangekondigd in dat geval de regels voor benoemingen te zullen veranderen om hem alsnog in het hof te krijgen.



In een commentaar spreekt USA Today zich uit voor de benoeming, al is de frustratie van de Democraten (die moesten toezien hoe Obama’s nominatie voor deze plek door de Republikeinen werd tegengehouden) goed te begrijpen.



‘De lege plek in het Hooggerechtshof, die ontstond na de dood van rechter Antonin Scalia in februari 2016, mocht gevuld worden door president Obama, en die nomineerde een rechter – Merrick Garland – met een geweldige staat van dienst en gematigde ideeën. Maar de door de Republikeinen gecontroleerde Senaat liet de Garland-nominatie sterven na 293 dagen, zonder stemming en zelfs zonder hoorzitting. Geen wonder dat de Democraten op wraak zinnen.



‘Niettemin verdient Gorsuch het nu beoordeeld te worden op zijn eigen merites. Wat zijn juridische filosofie betreft, zou Gorsuch niet op ons lijstje staan. Hij zwaait daarvoor te vaak af naar rechts wat betreft onder meer discriminatie en reproductieve rechten. Maar hij is geen vuur spuwende extremist. Zijn ervaring als rechter suggereert dat hij op cruciale momenten wel degelijk de onafhankelijk kan tonen waar de natie op dit moment in haar geschiedenis behoefte heeft. Gorsuch heeft de rechten beschermd van verdachten tegen te vergaand staatsoptreden. Zijn sterke verdediging van religieuze vrijheid strekt zich ook uit naar Native Americans en moslims. En wat betreft vrijheid van meningsuiting en media gerelateerde zaken, oordeelde hij conform diep ingewortelde beginselen over het Eerste Amendement.



‘Het hoort erbij dat de Democraten bezwaren maken tegen het obstructieve beleid van de Republikeinen. Ook kun je het oneens zijn met de juridische filosofie van de kandidaat. Maar je kunt niet beweren dat Gorsuch geen geschikte kandidaat voor het Hooggerechtshof is. Kortom, Gorsuch is zo ongeveer de beste keus die het land van deze president kan verwachten. Deze nominatie was een van de minst afkeurenswaardige dingen die Trump heeft gedaan sinds hij het Witte Huis betrad.'



Professor Joshua Douglas constateert op CNN dat Gorsuch ‘volgens elke objectieve toets’ gekwalificeerd is voor de baan. ‘Beide zijden zouden moeten erkennen wat er echt aan de hand is: Republikeinen weigerden Garlands nominatie serieus te nemen om puur politieke redenen; en nu gaan Democraten een ‘filibuster’ beginnen tegen Gorsuch om dezelfde partijpolitieke redenen. Deze gang van zaken toont aan dat het systeem om nieuwe leden van het Hooggerechtshof te kiezen, gebroken is.’