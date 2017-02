Opinieblog - Wansink: 'Pas op voor demonisering van populisten'

Debat over euro

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de vraag of er een parlementaire enquête moet komen naar de invoering van de euro. Het Forum voor Democratie van Thierry Baudet heeft 45 000 handtekeningen opgehaald om deze kwestie bij de Kamer aan te kaarten. Hij meent dat opeenvolgende regeringen en parlementariërs de kiezers ten onrechte hebben voorgespiegeld dat de invoering van de euro geen overdracht van soevereiniteit en welvaart met zich mee zou brengen.



Leidende politici als de toenmalige premiers Lubbers en Kok en de ministers Ruding en Zalm van Financiën zouden onder ede moeten worden gehoord. Baudet wil ook betrokkenen als oud-president van de Europese Centrale Bank Jean-Claude Trichet en oud-voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi onder ede laten getuigen. Volgende week neemt de Kamer een besluit over het houden van een parlementaire enquête.



PvdA-ideoloog en Volkskrant-columnist René Cuperus juicht het initiatief voor een parlementaire enquête toe. In de eerste plaats vanwege wat hij noemt ‘democratische hygiëne’. Omdat deelname van Nederland aan de euro de meest ingrijpende beslissing is geweest van de afgelopen decennia, moet daarover alsnog verantwoording worden afgelegd.



Cuperus: ‘Het was schandalig hoe weinig debat erover was. Ook in de PvdA was er sprake van tunneldenken: men had totaal geen aandacht voor de argumenten van de tegenstanders. Er was veel te weinig kennisoverdracht naar de burgers over de gevolgen van de euro. Die kregen alleen maar te horen dat het zo makkelijk was dat je aan de grens geen geld meer hoefde te wisselen.’



Dat verwijt geldt niet alleen de leidende politici, maar ook de leden van de Tweede Kamer. Cuperus: ‘Ook nu nog is het schokkend hoe weinig het gemiddelde Kamerlid van Europa weet. Referenda en parlementaire enquêtes zijn hele belangrijke instrumenten om het falen van politici in de kennisoverdracht aan de burger te compenseren.’



Een tweede reden voor het houden van een parlementaire enquête ziet Cuperus in de geopolitieke dimensie van de invoering van de euro. Die was immers bedoeld om een verenigd Duitsland in Europa te integreren. Cuperus: ‘Indertijd waren met name de Britse premier Thatcher en onze premier Lubbers helemaal geen voorstander van een Duitse eenwording. En was de prijs voor die eenwording, namelijk verregaande economische en politieke integratie, niet te hoog?’



In de derde plaats wil Cuperus het parlementaire onderzoek niet alleen laten gaan over het verleden, maar ook over de ‘toekomstbestendigheid’ van de euro. Cuperus: ‘Wat zijn de toekomstscenario’s? Kunnen we de euro alleen handhaven bij een nog diepere politieke integratie van de EU? Is het mogelijk om disfunctionerende landen als Italië en Griekenland te dwingen tot de nodige hervormingen? Wat gaat er met onze pensioenen gebeuren? Of is de euro op termijn onhoudbaar vanwege de verschillen tussen Noord en Zuid? Ook daarover zou het moeten gaan in een parlementaire enquête over de euro.’