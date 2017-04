Opinieblog - Obama-medewerker: 'Trump verdient lof voor raketaanval'

Trump en China

De ontmoeting van president Trump met zijn Chinese ambtgenoot vandaag wordt zijn belangrijkste diplomatieke ontmoeting tot nu toe, schrijft de New York Times in het commentaar. ‘De gesprekken zijn een test of Trump, de onvoorspelbare nieuwkomer en Xi, een ervaren leider die volgens strakke lijnen opereert, in staat zijn ’s wereld belangrijkste bilatereale relatie effectief te managen. De dreiging van Noord-Korea, dat dinsdag een raket testte toen Xi op weg was naar de VS, staat bovenaan de agenda.’

‘Trump waarschuwde ervoor dat de VS eenzijdige stappen zullen nemen als China niets doet. Misschien dat China en de VS op de lange termijn een werkbare oplossing vinden als de sancties tegen Noord-Korea worden versterkt, maar de regering-Trump heeft daar tot nu toe geen serieuze interesse in getoond’, stelt de krant. ‘Het grootste risico is dat Trump weinig weet van diplomatieke omgang met China en geen China-experts heeft. Maar de regering is ervan overtuigd dat Trump zijn mannetje staat. Hetzelfde geldt voor China en Xi. Alles draait er om of de twee zaken kunnen doen.’



Die Welt schrijft dat Trump aangekondigd heeft dat hij desnoods alleen Noord-Korea zal aanpakken. ‘Wordt het oorlog? Of gaan ze golfen? Trump zegt dat de raketten van Kim de Amerikaanse veiligheid bedreigen en Peking zegt op zijn beurt dat omgekeerd van het Amerikaanse anti-raketafweersysteem Thaad dat de VS in Zuid-Korea willen bouwen tegen mogelijke aanvallen van Noord-Korea een bedreiging voor China zijn.’ En als China niet inbindt, vraagt de krant zich af. ‘Als het niet op een hond wil lijken die opspringt zodra er iemand in het Witte Huis fluit? Dan zal Trump het probleem Noord-Korea in zijn eentje oplossen. Dat betekent óf een zeer riskante preventieve aanval, óf Trump maakt waar wat hij tijdens zijn verkiezingscampagne aankondigde: hij nodigt Kim Jong-un uit om naar Florida te komen, zoals Xi nu. Zo kun je China ook een dreigement overbrengen. De vader van Kim liet in 2009 Bill Clinton weten dat, waar het China betreft, je vriendschap kunt sluiten. In dat geval maakt Trump van Kim zijn bondgenoot. En Kim kan zijn raketten immers toch ook op China afvuren.’



In een commentaar schrijft Le Monde dat de staatsmedia in China ‘er de laatste dagen maar niet over ophouden hoe nuttig een goede relatie tussen beide landen is, dat er jaarlijks honderdduizenden studenten naar de VS gaan en dat Peking ook sterk geïnteresseerd is in de grote infrastructurele plannen van Trump’.

Volgens de krant bevinden de twee presidenten zich, ondanks alle problemen, in een vergelijkbare positie: ‘Trump moet zijn geloofwaardigheid bewijzen tegenover een land dat ales een bedreiging voor Amerikaanse belangen wordt afgeschilderd. Op zijn beurt moet Xi een paar maanden voor een belangrijkk congres van de communistische partij, een relatie smeden met de nieuwe regering zonder de indruk te wekken dat hij teveel weggeeft.’