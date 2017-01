Opinieblog: 'Obama gaf zijn land menselijker gezicht'

Interview

De wereldberoemde Pools-Britse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman had een vooruitziende blik, blijkt uit het interview dat Hans Wansink in 1999 met hem had in zijn woonplaats Leeds.



Bauman: 'De laatste veertig jaar zijn we van big is beautiful - grote fabrieken, grote arbeidslegers, grote geesten - gegaan naar quick is beautiful - snelheid, acceleratie, de kunst van het reizen zonder bagage. Vroeger waren de kapitalisten net zo afhankelijk van hun arbeiders als omgekeerd. Ze waren gebonden aan de lokale gemeenschap. Nu zeggen ondernemers: jullie hebben ons nodig, maar wij jullie niet. Bedrijven hoeven hun omgeving niet meer te overheersen. Ze hoeven alleen maar te dreigen met weggaan. Je nergens aan binden: dat is macht vandaag de dag.'



Bauman waarschuwde voor een toenemend onvermogen tot collectief optreden om onze levensomstandigheden te beïnvloeden. Bauman: ‘Toen ik studeerde, praatte iedereen over universalisme: dat was het actief wereldwijd bevorderen van instellingen of waarden of de rechten van de mens. Mondialisering is niet iets wat wij willen, maar iets dat ons overkomt zonder dat we erom gevraagd hebben. We zijn passagiers in een vliegtuig in de lucht - en plotseling ontdekt iemand dat er geen piloot in de cockpit zit.’



Bauman zou graag zien dat de klassieke democratie nieuw leven wordt ingeblazen. In de Griekse oudheid vond op de agora, het marktplein, het debat tussen de vrije burgers plaats. Daar werden persoonlijke problemen vertaald in publieke agendapunten en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden in particuliere verplichtingen. Maar hij is niet optimistisch.



‘Ik ben bang dat de intellectuelen zich terugtrekken uit hun traditionele functie van betrokkenheid bij de problemen van hun land. Ik vrees dat ze het geestelijk leiderschap van hun natie loslaten. Hier in Engeland schieten de afgesloten gemeenschappen, met een hek erom heen, als paddestoelen uit de grond. De prijzen van huizen in bewaakte wijken stijgen hier het snelst. Deze fysieke scheiding van de welgestelden symboliseert een mentale afzijdigheid. Het is als in de Middeleeuwen, toen de elite Latijn sprak, de taal van de beschaafde wereld die de gewone man niet verstond.’