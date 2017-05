Opinieblog - NYT: 'Trump torpedeert onderzoek dat hem ten val kan brengen'

Herdenking 4 mei

Op 4 mei worden dit jaar niet alleen oorlogsslachtoffers, maar ook omgekomen vluchtelingen herdacht. Op een steenworp afstand van de dodenherdenking op de Dam, organiseert dominee Rikko Voorberg een alternatieve vluchtelingenherdenking op het Rembrandtplein. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is daar fel op tegen.



Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI):



'Ik ben solidair met de zorg van dominee Voorberg en voel ook de afschuw voor de zinloze dood van de vluchtelingen. Zelf ben ik nazaat van Joodse vluchtelingen dus het raakt me enorm. Er zijn veel van dergelijke misstanden in de wereld die onze volle en oprechte aandacht verdienen, maar 4 mei is bedoeld voor iets anders. Als je het nog een ‘alternatieve herdenking’ gaat noemen, dan impliceer je ook dat er iets niet zou deugen aan de ‘gewone’ herdenking. Het is belangrijk dat we de geschiedenis gebruiken om ervan te leren, maar daarvoor moeten we de geschiedenis kennen. Ik ben bang dat dergelijke vermengingen van zaken het leren alleen maar verstoren. Bij het CIDI constateren wij dat men te weinig weet over de Tweede Wereldoorlog. Als we dan nog meer onderwerpen toevoegen aan de herdenking, dan wordt die alleen maar vager in plaats van helder en bruikbaar voor ons nationale geheugen.'



Is het juist niet goed om dodenherdenking op deze manier te actualiseren?



‘Wat ik zie is dat we daardoor juist meer in de war raken. Hoe kunnen wij het verschil en de overeenkomsten tussen vluchtelingen van nu en van toen maken als we dat niet weten? Herdenken is stilstaan bij zaken maar die ook goed kennen. Nu de laatste mensen die de oorlog hebben meegemaakt verdwijnen, blijft de geschiedenis over. De kennis is zo beperkt. Kijk naar vergelijkingen die gemaakt worden tussen toen en nu, die slaan nergens op. Er wordt gezegd dat de moslims van nu de Joden uit de jaren dertig zijn, bijvoorbeeld. Dit is een volstrekt verkeerde vergelijking. We moeten alert blijven, maar dat is onmogelijk als we alles hetzelfde behandelen. Als we niet meer kritisch naar beweringen kunnen kijken en alles even erg en slecht lijkt, geeft dat geen richting aan oplossingen.’



Waarom kunnen we niet alle oorlogsslachtoffers herdenken?



'Omdat we juist behoefte hebben om sommige gebeurtenissen uit onze geschiedenis te belichten en die te gebruiken als les, als ijkpunt. Uiteindelijk gaat de discussie niet meer over de inhoud, maar over andere zaken. Geef 4 mei de aandacht die wij nodig hebben om ervan te leren en pas die kennis bijvoorbeeld toe tijdens Wereldvluchtelingendag.'