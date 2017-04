Opinieblog - 'Moskeeën mogen zich niet onbetuigd laten in de strijd tegen homofobie'

Amerikaanse kranten

Net toen de westerse leiders dachten dat ze de Syrische burgeroorlog konden vergeten heeft Bashar Assad ze er weer ingetrokken, schrijft de Wall Street Journal. 'Syrië ontkent het gebruik van gifgas, maar dat zei hij in 2013 ook toen het werd ingezet tegen burgers in het gebied van de oppositie in een voorstad van Damascus.

'Zo’n aanval wordt geacht niet meer mogelijk te zijn want president Obama en Vladimir Poetin claimen Syrië bevrijd te hebben van chemische wapens. De twee landen en de VN maakten er een grote show van de voorraden te vernietigen, waarvan Assad beweerde dat hij die niet had. Het Russische ministerie van Defensie, de militaire beschermheer van Assad, deed de beschuldigingen af als ‘zonder meer verzonnen’ maar de slachtoffers zien er op video’s behoorlijk echt uit. De aanval toont opnieuw de waanzin om op beloften van wapenbeheersing te vertrouwen van Assad of Poetin. De Rus schendt het Intermediate Range Nuclear Forces-verdrag uit 1988 door nieuwe raketten in Europa te introduceren, dus waarom zou hij inzitten over meer gifgas in Syrië?

'Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, zei dat de gruwelijke daden van het Assad-regime het gevolg zijn van de zwakte en getreuzel van Obama. Hij heeft gelijk, maar nu is Donald Trump president. De aanval komt nadat de regering openlijk heeft laten weten dat het afzetten van Assad niet langer een Amerikaans doel is. Mogelijk zag het regime hierin een vrijbrief. Trump is erfgenaam van de rotzooi in Syrië, maar als hij niet belast wil blijven met een eindeloze burgeroorlog en meer oorlogsmisdaden, dan heeft hij een betere strategie nodig dan de louter morele verontwaardiging en het vertrouwen in Rusland van Obama.'



Voor een wereld die te vaak immuun lijkt voor de verschrikkingen van Syrië’s burgeroorlog, vormden de foto’s en video’s van de aanval dinsdag met chemische wapens getuigen van een nieuw niveau van gruweldaden, stelt de New York Times. Mensen die naar adem happen, blauw worden, dood op straat liggen – allemaal slachtoffers blijkbaar van president Bashar al-Assads strijdkrachten.

'Hoewel Assad niet het hele land controleert, heeft hij in feite de oorlog tegen zijn opponenten gewonnen, al gaat een ander conflict, gevoerd door de VS en anderen – tegen IS – nog door. Dus waarom deze aanval? Waarom nu? Dat zegt iets over zijn verdorvenheid – en die van de landen die hem steunen, Rusland en Iran. Assad denkt waarschijnlijk dat hij nu kan doen wat hij wil. Tenslotte heeft Rusland, dat hem in 2015 redde van een militaire nederlaag, in februari een VN-resolutie verworpen die Syrië gestraft zou hebben voor de inzet van met chloor gevulde vatbommen. De regering-Trump heeft duidelijk gemaakt dat het verjagen van Assad geen prioriteit heeft en dat de strijd tegen IS belangrijker is.

'Dinsdag noemde Trump de aanval een ‘weerzinwekkende’ daad ‘die niet genegeerd kan worden door de beschaafde wereld’. Trump heeft niet gezegd hoe hij nu zal antwoorden. Hij zou kunnen beginnen met het steunen van een sterke VN-resolutie, inclusief sancties. Gezien de nauwe coördinatie tussen Assad en Rusland is het moeilijk te geloven dat Moskou geen militaire rol had in de aanval. Hoe het zij, Rusland en Iran zijn medeplichtig aan de wreedheden.'