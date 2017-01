Opinieblog - Maarten Brands: 'Ik doe niet mee aan stemmingmakerij over Trump'

Maarten Brands over Trump-interview

Donald Trump baart flink opzien met een interview met Bild Zeitung en The Times. Daarin noemt hij de NAVO verouderd, de EU ‘een vehikel voor Duitsland’, spreekt zich uit voor de Brexit en zegt over Poetin en Merkel: “Ik zal beginnen met ze te vertrouwen en laten we maar zien hoe lang dat duurt.” Ook zinspeelt hij erop de sancties tegen Rusland te willen opheffen als onderdeel van een kernwapenakkoord met Rusland.



Volgens oud-schaakkampioen Garry Kasparov, mordicus tegenstander van de Russische president Poetin, staan ‘al Trumps buitenlandse politieke standpunten op Poetins wensenlijstje: Brexit, Oekraïne, NAVO, EU, Merkel.’



Maar de Amsterdamse historicus Maarten Brands waarschuwt in een reactie voor al te drastische conclusies voordat Trump is aangetreden. ‘We hebben nog geen enkele basis om te weten welk beleid uit Washington zal komen. Dat het een gekke kerel is, dat weten we nou wel. Maar hij zal ook aanraking krijgen met de werkelijkheid. En laten we een kijken wat hij in het Midden-Oosten kan regelen, samen met anderen, want daar is de puinhoop enorm.’



Hij wil vooral een deal met Poetin. En zegt over Merkel en Poetin: ik zal ze allebei vertrouwen, maar we zullen zien hoelang dat duurt.



‘Dat is ongeveer ook de houding die anderen aannemen tegenover hem. Maar we weten in Europa nog bijna niets over wat voor beleid eruit zal komen. Behalve dat het met de destructie van de NAVO tot nu toe niet erg ver is gekomen. Maar er is een grote belangstelling in Europa om die smerigheid daar in Amerika zo groot mogelijk uit te smeren. Ik behoor niet tot de slappelingen die zeggen: ”we moeten met een goed gevoel er tegenover staan”. Harde klappen zijn niet uitgesloten, in het binnenlands én het buitenlandse beleid. Het is waar dat er met Trump een opruier komt. Maar hij heeft geen beleid uitgezet in de maanden voordat hij naar het Witte Huis kwam, dus we weten nog weinig.’



Behalve dan dat hij goede relaties wil met Poetin en dat hij China achter de broek wil zitten.



‘Allebei punten die hem vanuit de werkelijkheid worden opgedrongen. Onder Obama hebben de verhoudingen met Rusland een dieptepunt bereikt. Dat wil niet zeggen dat je alles aan Poetin moet toegeven, maar wel dat er een nieuwe verstandhouding moet komen. En Obama heeft nooit voor elkaar gekregen dat Rusland een belangrijke gesprekspartner werd. Poetin wil natuurlijk een wereldmogendheid lijken, of zijn. Waar je je zorgen over kunt maken is dat wij niet weten wat voor verhouding zal ontstaan tussen Rusland en de Verenigde Staten en wat er nog overblijft van Europa. Dat is de grote afdeling onzekerheid.’



Zijn deze uitspraken geen verloochening van waar Amerika voor staat?



'Dat gaat me te ver. Kijk naar die hoorzittingen in de Senaat. Geen van de mensen die Trump wil benoemen - op Defensie, op Buitenlandse Zaken en bij de CIA - ging mee met de gekkigheid die Trump gezegd heeft. Trump is op dit moment nog niet blootgesteld aan de grote vraagstukken van dit moment. Ik doe niet mee met de stemmingmakerij, ook hier in Europa - waarin ook onze eigen onbekwaamheid een grote rol speelt.’