Opinieblog - Luuk van Middelaar: 'Macron is er nog niet'

Ander Commentaar Britse verkiezingen

‘Zelfs volgens haar eigen Sfinx-achtige maatstaven, was Theresa May’s aankondiging van verkiezingen en goed bewaard geheim, schrijft Financial Times in een commentaar. ‘Het is ook een abrupte ommezwaai, omdat ze herhaaldelijk heeft gezegd dat vervroegde verkiezingen niet nodig waren. Niettemin was het een juist besluit.’



De Britse krant, wiens berichtgeving erg op de Europese Unie is georiënteerd, stelt tevreden vast dat May sinds ze Art. 50 (het begin van het uittredingsmechanisme uit de EU) in werking heeft gesteld ‘welkome signalen van realisme heeft afgegeven: de erkenning dat bedrijven een overgangsperiode nodig zullen hebben wanneer Groot-Brittannië de EU verlaat en de erkenning dat veel vacatures niet gevuld kunnen worden zonder migranten’.



‘Een sterk mandaat zal May helpen om deze pragmatische koers te handhaven. Het verkleint de kans dat ze in elk stadium van de onderhandelingen gegijzeld wordt door kleine pressiegroepen. Met een voorsproing van 21 punten in de peilingen, lijkt ze af te stevenen op een grote overwinning.’



De Guardian is faliekant tegen nieuwe verkiezingen. ‘Laten we heel duidelijk zijn. Groot-Brittannië heeft er geen behoefte aan, het volk heeft niet om verkiezingen gevraagd. May verliest geen stemmingen in het parlement. Er is geen crisis in de regering. Er is geen oorlog en geen economische crisis. Brexit is nog twee jaar verwijderd. De media roepen niet om vroege verkiezingen. De regering is niet uitgeput. De oppositie is niet gereed. Nu wordt een parlement dat vijf jaar moest blijven zitten gekort tot twee jaar puur en alleen omdat May denkt dat dit een goede tijd is om Jeremy Corbyns Labour-partij te vernietigen.’



The Times noemt de aankondiging van verkiezingen het juiste besluit, maar voegt eraan toe dat May ‘grootmoedig’ moet zijn in haar waarschijnlijke overwinning. ‘Theresa May’s besluit is iets heel zeldzaams – een veilige politieke gok. (…) Een groter mandaat voor de regering zou haar hand versterken in de onderhandelingen met Europa. Het zou hara dominant maken in elke parlementaire confrontatie over de voorwaarden van Brexit en het zou haar meer macht geven om de Schotse voorvechters van afscheiding in toom te houden. Op alle drie deze fronten zal Groot-Brittannië als geheel profiteren van een grotere meerderheid voor de Conservatieven.’