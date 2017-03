Opinieblog - Roger L. Simon: 'De nacht dat de Democratische Partij stierf'

Scherpste opinies over Kimmel

Wat schrijven Amerikaanse media over de Oscar-uitreiking en over presentator Jimmy Kimmel?



Na de verkiezingen in november, zouden we beter moeten weten dan ervan uit te gaan dat als iets zeker lijkt ook echt zeker is, schrijft de New York Times over de historische blunder waarbij eerst La La Land in plaats van Moonlight tot beste film werd uitgeroepen.



Volgens de New York Times kwam zo een einde aan ‘een nacht van feest en gedomineerd door politieke opmerkingen, openlijk en schuin, over de man die ons afgelopen herfst de tv-shock’ van het jaar had bezorgd. President Trump was de eerste persoon die vanaf het podium werd bedankt door presentator van de Oscar-show Jimmy Kimmel, die zei: ‘Ik herinner me vorig jaar, toen leek het nog alsof alleen de Oscars racistisch waren.’ Een jaar geleden was de controverse inderdaad #OscarsSoWhite, toen geen enkele acteur van een minderheidsgroep was genomineerd. Dit jaar, schrijft The New York Times, is ‘de controverse over ras en vreemdelingenhaat over het hele land verspreid’.



Over Oscar-presentator Jimmy Kimmel schrijft de krant dat hij minder politiek is dan voorgaande presentatoren. Maar dat hij ‘een stevige, bijtende openingstoespraak’ had.



Het ongelukje aan het eind-bij ‘La La Land’ was juist een welkome vleugje spontaniteit in een Oscaruitreiking die enorm braaf en correct was, schrijft recensent Richard Brody van The New Yorker.



Over het optreden van Kimmel schrijft Brody. ‘Zijn toespraak raakte een aantal krachtige, komische politieke noties, zoals in zijn begroeting van Isabelle Huppert (‘Ik ben blij dat Homeland Security je binnen heeft gelaten.’) Maar volgens Brody was Kimmel niet in staat om ‘de collectieve spanning’ een stem te geven waardoor de rest van de avond lauw bleef. Terwijl het nieuwe politieke regime lager is gegaan dan iemand had kunnen voorstellen, ging Hollywood minzaam en glamoreus hoog, schrijft Brody. ‘Een vreemd spook achtervolgde de avond: de angst dat Hollywood een doel van het regime zou kunnen worden.’



Ook de Canades krant Globe and Mail was kritisch over het optreden van Kimmel. ‘In plaats van de scherpe Chris Rock van vorig jaar kregen we nu Jimmy Kimmel, die een paar slappe grappen over Trump maakte.’ Het enige dat een beetje in de buurt kwam van iets belangrijks of gevaarlijks was zijn grap dat ‘de Oscars in 225 landen worden uitgezonden die nu ons haten, en dat is een geweldig ding’.



Volgens de krant had de organisatie van de Oscars voor ‘misschien wel het meest politieke jaar uit de geschiedenis van de Oscars’ iemand die meer uitgesproken is, moeten inhuren.