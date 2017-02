Opinieblog - Jan-Werner Müller: 'Populisme is altijd antipluralistisch'

Vaccineren

In de Nederlandse Bible Belt neemt de vaccinatiebereidheid toe. Steeds meer gereformeerden kiezen voor vaccinatie. Vooral de groeiende groep gematigde bevindelijk gereformeerden (refo’s) laat zijn kinderen, anders dan voorheen, vaccineren. Hans Rümke, voormalig directeur van het Vaccin Centrum van de Erasmus Universiteit, noemt de vaccinatiestijging goed nieuws, juist omdat landelijk gezien de vaccinatiebereidheid daalt.



In een commentaar waarschuwt de New York Times ervoor dat de vaccinatiebereidheid in de VS ook verder kan dalen nu de anti-vaccinatie beweging onder president Trump aan kracht wint. Trump wil Robert Kennedy benoemen als voorzitter van een commissie die de veiligheid van inenten onderzoekt. Kennedy meent dat vaccinatie tot autisme kan leiden. Samen met acteur Robert de Niro loofde hij verleden week 100.000 dollar uit voor wie kon bewijzen dat inenten veilig is voor kinderen en zwangere vrouwen.



‘Met de steun van president Trump krijgt deze randgroep officiële erkenning en brengt levens in gevaar. Vaccinaties hebben levens gered door kinderen en volwassen te beschermen tegen ziektes als mazelen, polio, pokken, baarmoederhalskanker en kinkhoest. En er is geen enkel bewijs dat vaccins of conserveermiddelen in griepprikken autisme veroorzaken. Wetenschappers hebben aangetoond dat ouders die weigeren hun kinderen te laten inenten daardoor decennia van verbetering van de volksgezondheid dreigen te niet te doen.'



Talloze studies tonen dat vaccinaties veilig en effectief zijn, schrijft de krant en meer dan meer dan 350 organisaties, op initiatief van de Amerikaanse Academie voor Kindergeneeskunde, hebben voor Trump een lijst daarvan opgesteld: 'Maar ze hebben geen kans gezien door de andere werkelijkheid van Kennedy en de zijnen heen te breken'.



‘Het grootste gevaar is dat hun beweging genoeg twijfel zaait waardoor meer ouders weigeren hun kinderen te laten inenten. In staten als Texas is het aantal kinderen dat niet wordt ingeënt de laatste jaren sterk gestegen en hun aantal loopt nu in de tienduizenden. Dat betekent niet alleen meer risico op infecties maar bedreigt ook kinderen die te jong zijn om in te enten of die niet ingeënt kunnen worden wegens medische redenen: sommige ouders zijn terecht bang voor autisme, maar wetenschappers hebben verschillende verklaringen waarom meer kinderen op het autisme-spectrum de laatste jaren afwijkingen hebben, en geen één heeft met vaccinaties te maken.’



‘Trump, zo besluit het commentaar, ‘heeft niet de macht om vaccinatieregels voor scholen en kinderdagverblijven te veranderen. Dat doen de staten zelf, en die bepalen of ouders om religieuze of persoonlijke redenen kunnen weigeren. Maar hij verkeert in de beste positie om zijn ideeën uit te dragen, en hij benoemt de hoofden van de gezondheidsorganisaties. Hoog tijd dat iedereen die geeft om gezondheidszorg bij Trump aandringt deze anti-wetenschappelijke beweging niet meer macht te geven.’