Opinieblog - 'Het gaat de Roemeense demonstranten om de rechtsstaat'

Grote stap voorwaarts of terug

‘Europa, we staan voor jouw waarden. Liefs, Roemenië’, staat op een bord van een demonstrant in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Deze boodschap laat volgens het commentaar van de Neue Zürcher Zeitung zien ‘dat de honderdduizenden een teken willen geven over hun landsgrenzen heen – voor de rechtsstaat en voor een systeem dat de burgers dient in plaats van de zelfverrijking van de elite. De protesten zijn begonnen door de poging van de postsocialistische regeringspartij PSD om de corruptiebestrijding af te zwakken, maar intussen gaat het om meer: te laten zien dat Roemenië bij Europa hoort, juist nu de autoritaire tendensen in de oostelijke EU-landen toenemen.’



In het weekend is weliswaar de omstreden Amnestiewet ingetrokken, maar de demonstranten hebben gelijk dat zij daarmee niet tevreden zijn, omdat deze concessie zuiver tactiek is. PSD-leider Dragnea illustreerde dit zelf toen hij verklaarde, dat hij toch minister-president wil worden ook al is hij wegens ambtsmisbruik veroordeeld. ‘Voor een partijbaron als Dragnea die zijn hele politieke carrière heeft doorgebracht binnen de economisch-politieke kliek, passen machtenscheiding en een integer justitie-apparaat niet in het wereldbeeld; sterke mannen in Oost-Europa controleren de rechterlijke macht, niet omgekeerd.’



Het land staat op een kruispunt in de geschiedenis, schrijft de Roemeense krant Nine O’ Clock in zijn commentaar. De krant geeft geeft drie opties voor een marsroute. De eerste is dat de protesten ophouden en dat de huidige machthebbers ongehinderd kunnen doorgaan met hun werk. Dan zal er fundamenteel niets veranderen.



De tweede optie is dat Liviu Dragnea & Kornuiten een dialoog aan willen gaan met vertegenwoordigers van andere terreinen binnen de Roemeense socio-politiek: namelijk met president Iohannis, de oppositie en natuurlijk, last but not least, de demonstranten. Met voor alle betrokkenen een gunstig resultaat. In dat geval kun je stellen dat Roemenië een grote stap voorwaarts zal zetten middels deze sociale en politieke verzoening.



Een derde optie, die in het geheel niet wenselijk is en met het grootst mogelijke voorbehoud wordt geopperd, is dat er een intern gevecht plaatsvindt tussen de aanhangers van Liviu Dragnea en van wat er over is van de politieke klasse en civil society die zich tegen hem verzetten. Dat zou niet alleen betekenen dat Roemenië teruggeworpen wordt op gevaarlijke destabilisatie. Maar dat zou ook betekenen dat het land teruggekatapulteerd wordt naar sombere tijden en perioden die ons allen er aan zullen herinneren dat ons lot cyclisch onder een slecht gesternte ligt.