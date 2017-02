Opinieblog - Harriet Duurvoort: 'Men trapt graag naar beneden'

Is Moslim Broederschap terroristisch?

De Amerikaanse regering overweegt de Moslim Broederschap en de Iraanse Revolutionaire Garde te bestempelen tot terroristische organisaties. Dat leidt tot debat in de VS zelf tussen president Trump, zijn adviseurs en de veiligheidsdiensten die gevolgen vrezen voor de Amerikaanse veiligheid.

In haar commentaar vraagt de New York Times zich af of Trump de hele moslimwereld tot vijand wil maken: ‘Dat kan heel goed het geval zijn als hij na zijn ondoordachte inreisverbod nu met een decreet komt waarin hij de Moslim Broederschap, de invloedrijkste islamistische groep in het Midden-Oosten tot terroristische organisatie bestempelt. Veel moslims zouden zo’n decreet als nieuwe poging zien om moslims te belasteren. Het lijkt dat de president en zijn naaste adviseurs een missie hebben, namelijk angst aanwakkeren met een gevaarlijk overdreven visie op Amerika: een land dat belegerd wordt door de ‘radicale islam'.’



De krant wijst erop dat de Broederschap het terreurlabel niet verdient: ‘Het is niet één enkele organisatie maar een verzameling groepen en bewegingen die varieert van land tot land. Het is verkeerd en gevaarlijk alle leden van de Broederschap tot een pot nat te verklaren. De Broederschap heeft banden met politieke partijen in Indonesië, Pakistan, Marokko, Jordanië, Irak, Koeweit, Jemen en zelfs Israël en runt scholen en ziekenhuizen. Trump heeft Amerika een wreed en incompetent aanzien gegeven met zijn immigratiedecreet. Dat hij nu de Broederschap tot terroristische organisatie wil bestempelen voedt een grotere angst: dat de regering niet alleen uit is op terroristen maar op de islam zelf.’



Op de conservatieve website PJ Media schrijft Patrick Poole dat het toonaangevende Politico melding maakt van een CIA-analyse die stelt dat het benoemen van de Moslim Broederschap als terroristische organisatie ‘het extremisme kan aanwakkeren’. ‘Gek genoeg’, schrijft Poole, ‘vermeldt het artikel in Politico niet dat de CIA en de Amerikaanse inlichtingendiensten direct betrokken waren bij het financieren van de experts die tegen het einde van de regering-Bush het fakeverhaal de wereld in hielpen van een ‘gematigde Moslim Broederschap’.'



De belangrijkste Egyptische krant Al Ahram juicht de plannen van Trump in het commentaar toe: ‘Egypte, Saoedie-Arabië en Rusland hebben er bij de VS op aangedrongen dit te doen. De herevaluatie van de Moslim Broederschap is een antwoord op de boodschap van landen in de regio, Egypte voorop. Ons advies is dat de Broederschap excuses aanbiedt en nadenkt over haar fouten. Ze verliest elke dag terrein, maar niemand lijkt dat te willen toegeven. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse regering de Moslim Broederschap zo snel en makkelijk opgeeft.'



De Iraanse Tehran Times stelt in het commentaar dat Trump ‘bezig lijkt Iran zo te prikkelen dat het Teheran tot een kwade reactie wil dwingen’. De krant noemt het een voorwendsel om zelf een oorlogszuchtig standpunt in te nemen of de nucleaire deal open te breken. 'Of hij paait de Arabische vijanden van Iran. Met dit in het achterhoofd moet Iran oppassen niet in een onnodig complexe situatie terecht te komen. Laten we emotionele reacties vermijden en onze banden met de EU versterken.’