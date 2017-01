Opinieblog - Garton Ash: '21ste eeuwse variant van de Cuba Crisis is heel goed mogelijk.'

Gidsland

‘Het negatieve Israël-beeld is totaal over the top’, stelt René Cuperus in zijn column. 'In de ogen van velen is Israël louter nog een agressieve bezettingsmacht. Aan de Holocaust als funderend verhaal van de staat Israël, zo huiveringwekkend vastgelegd in Yad Vashem, blijkt men geen boodschap meer te hebben. De Europese schaamte voorbij. Net zomin heeft men veel oog voor de acute veiligheidssituatie van Israël in een geheel ontvlamd Midden-Oosten, en zoomt men alleen in op de asymmetrische verhoudingen tussen Israël en de Palestijnen.’



Nederland is weer gidsland in een Brits-Amerikaans opvoedboek, schrijft Margriet Oostveen in haar column. ‘The Happiest Kids in the World is ook wel een typisch expatboek van moeders die in tamelijk bevoorrechte omstandigheden leven en dus alles énig vinden. Er staan onbedoeld komische aannamen in: dat alle Nederlanders zich een bakfiets kunnen veroorloven, dat het Nederlands is om de 4de verjaardag van je zoontje te vieren met drie (!) dagen Efteling, dat alle Nederlandse kinderen 'happily' in de regen spelen en dat de 'boterham met tevredenheid' hier 'doorgaans' als lunch wordt gegeten. Maar Acosta en Hutchison verdiepten zich ook grondig in cijfers en relevante opvoedonderzoeken en zien vooral heel goed hoe de druk om fulltime te werken en kinderen genadeloos af te rekenen op prestaties hier ook toeneemt.’



‘Voor degenen die hoopten dat Donald Trump in het Witte Huis zijn toon zou matigen, is het begin van zijn presidentschap een schok’, stelt Philippe Remarque in het Commentaar. ‘Het eerste weekeinde viel het Witte Huis de media frontaal aan en berispte een overheidsinstantie omdat die waagden te tonen dat niet zo veel mensen de inauguratie bezochten. Trump en de populisten om hem heen laten hun rancune de vrije loop. Maar vanaf nu stuit hij op de gecompliceerde werkelijkheid, in de politiek en op het wereldtoneel. Het valt te hopen dat Trumps pragmatische kant dan bovenkomt, en verstandiger mensen invloed krijgen op de koers.’