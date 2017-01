Opinieblog - Felle meningsverschillen over ontslag Sally Yates

Haagse brekebeen

Ard van der Steur is afgetreden. Het ontbrak de Haagse brekebeen aan politieke sluwheid en zijn politieke reserves waren opgebruikt. In een aantal scherpe, kritische brieven hekelen Volkskrantlezers de gang van zaken rond zijn aftreden. En waarom heeft de Tweede Kamer niet doorgevraagd?



Aftreden was voorgekookt.

De uitkomst van het debat met Van der Steur was dat Van der Steur zelf opstapt. De Tweede Kamer die zowel Rutte als Van der Steur fel aanviel, had na de mededeling van het aftreden opeens geen zin meer om het debat voort te zetten. Voor alle partijen is dat natuurlijk de beste oplossing. Rutte blijft zo buiten schot en daardoor leidt de VVD niet meer gezichtsverlies dan strikt noodzakelijk. De andere partijen hebben het Rutte niet moeilijk gemaakt waardoor zowel Rutte als deze partijen de coalitie-onderhandelingen onbezwaard door wraakgevoelens kunnen voeren. Het 'voor wat, hoort wat' voor de coalitie-onderhandelingen is gisteravond al gestart en ik ga er gewoon van uit dat dit scenario met de belangrijkste partijen al voor het debat is afgesproken. Daarmee blijkt het debat met Van der Steur en zijn aftreden voorgekookt, maar het geserveerde gerecht ruikt kwalijk en laat een vieze smaak achter.

Ko Hoogmoed, Castricum



Onvolledig informeren

De Tweede Kamer heeft zich weer kunnen profileren met zijn stokpaard: het onvolledig informeren van de Tweede Kamer. Weliswaar stond alles al in het tweede rapport van de commissie-Oosting, maar de Kamerleden waren te lui om dat te lezen. Wat doet de Tweede Kamer nu met die volledige informatie die drie VVD'ers de kop heeft gekost? Begrijpen zij dat de burger het helemaal heeft gehad met de gevestigde partijen? Het populisme is een reactie op hun onverbeterlijke gedrag.

E. Holleman, Voorschoten



Niet doorvragen

Rutte blijft volhouden dat hij Teeven niet gevraagd heeft naar zijn herinnering van het bedrag in de Teevendeal. Dat kan waar zijn, maar dat betekent niet dat hij het niet wist. Zonder te vragen kan Teeven het aan Rutte verteld hebben en ook is het mogelijk dat Rutte van iemand anders de informatie van Teeven gekregen heeft, al of niet na ernaar gevraagd te hebben aan die persoon of personen. In Nieuwsuur van 26 januari werd verteld dat meerdere mensen op het ministerie van Algemene Zaken op de hoogte waren van het werkelijke bedrag of een goede schatting daarvan. Rutte heeft het dan niet expliciet aan Teeven gevraagd, maar kan toch op de hoogte gesteld zijn van de informatie. De Kamer heeft dus niet slim doorgevraagd en daarmee een kans laten lopen om de waarheid boven tafel te krijgen en Rutte ten val te brengen.

Albert Knop, Hoorn



Waarheid is zoek

Het debat over de zoveelste faux pas van minister Van der Steur is in volle gang. Ik luister maar met een half oor. Premier Rutte is aan het woord en rept over 'waarheidswending'. Ik spits mijn oren, wát zei hij?! Ik grijp naar de afstandsbediening om terug te spoelen. Waarheidswending, is dat eigenlijk wel goed Nederlands? Het klinkt een beetje als Trumpiaanse newspeak. Wél een mooi synoniem trouwens voor de 'alternative facts' die Van der Steur hanteert. Ik speel het fragment opnieuw af en luister geconcentreerd. Oh, waarheidsvinding zei onze premier. Logisch toch? De waarheid is immers allang zoek.

Anita Vocht, Hoofddorp



Verwarring

Wat is normaal in de ogen van Rutte? Het verduisteren van bonnetjes en het verdraaien van de waarheid? Of de ferme verdediging ervan door Rutte? Of gelden de door Rutte gewenste fatsoensnormen alleen voor het volk? Help mij: ik raak in verwarring.

Maaike van der Horst, Haarlem