Opinieblog - Ephimenco: 'Laat Turkse censoren hier de geesten niet vergiftigen'

Media over inreisverbod

Donald Trump heeft maandag een aangepast inreisverbod afgekondigd voor vluchtelingen en voor inwoners van Soedan, Syrië, Iran, Libië, Somalië en Jemen. Lees hier de scherpste opinies over dit decreet.



Hoewel het nieuwe inreisverbod iets minder levens verstoort dan het eerdere verbod, is de boodschap even vals: moslims zijn inherent gevaarlijk en vluchtelingen opnemen, zorgen voor een ontzettende bedreiging, schrijft The New York Times in het hoofdredactioneel commentaar. ‘Als onderdeel van de nieuwe orde, is de regering van plan om gegevens te verspreiden over "eerwraak" gepleegd door buitenlanders in de Verenigde Staten. Deze stap kan alleen worden gelezen als culturele laster.’



Deze ‘bunker-mentaliteit- tactiek’, die bestaat uit veel insinuaties en weinig overtuigend bewijs, zal blijvende schade aan Amerika’s positie in de wereld aanrichten, stelt de krant. ‘Hoewel deze stappen worden verkocht als middel om het land veiliger te maken worden, zal de uitkomst tegenovergesteld zijn.’



Waarom heeft president Trump zes moslim landen gekozen voor de tweede versie van zijn nieuwe decreet, vraagt Aryeh Neie, grondlegger van Human Rights Watch, zich af in een opiniestuk in The Guardian. ‘Omdat het hem niet uitmaakt dat hij de regeringen van die landen bruuskeert? Omdat hij er geen persoonlijke financiële betrekkingen mee heeft? Of om andere duistere redenen?’



Irak valt niet meer onder het inreisverbod: ‘Kennelijk heeft iemand de president ervan weten te overtuigen dat het geen goed idee is Irakezen te brandmerken als terroristen als ze samen met de Amerikanen IS uit Mosul verdrijven. Zelfs zijn eigen veiligheidsmensen zeggen dat de landen op de lijst niet ‘bronnen van terrorisme’ zijn, maar kennelijk wil Trump zijn volgelingen ervan overtuigen dat hij zijn woord houdt en het land veiliger maakt.’



Aangezien de zes landen geen echte terroristische bedreiging vormen, toont dat aan dat het om religieuze discriminatie gaat, meent Neie. ‘Trump liet in de eerste versie van zijn decreet wel vervolgde christenen toe, maar geen moslims. Hij maakte onderscheid tussen religies en dat stuitte op problemen bij rechtbanken. Nu heeft hij de uitzonderingspositie voor christenen laten vallen, kennelijk om te voorkomen dat rechtbanken zijn decreet ongeldig gaan verklaren.’



Is een herziene versie van het immigratiedecreet van Trump eigenlijk wel nodig, vraagt de Wall Street Journal zich af in het commentaar. ‘In ieder geval heeft het Witte Huis er deze keer over nagedacht en wettelijke valstrikken proberen te vermijden.’



Het nieuwe decreet is redelijker want de bedoeling wordt duidelijker. ‘Het bevat ook een rationele discussie over de zes landen als staatsponsors van terrorisme of hoe hun samenlevingen terreurgroepen voortbrengen. Ook zit er een feitelijk overzicht bij van verijdelde terreurcomplotten door immigranten uit die landen.’



Maar Trump had er beter aangedaan het decreet in te trekken en Homeland Security te belasten met het beschermen tegen gevaarlijke buitenlanders, vindt de krant.