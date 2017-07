Opinieblog - Drie weekendopinies die u moet lezen

Trump eerst naar Polen (1)

De wenkbrauwen worden weer gefronst in de belangrijkste hoofdsteden van Europa over de Amerikaanse president Trump: waarom gaat die op zijn tweede Europese reis eerst naar Polen? Uitgerekend een ‘klein’ land waar een vreemde rechtse regering aan de macht is die geen kans voorbij laat gaan de Europese Unie te beschimpen. Die zich nota bene keerde tegen landgenoot Donald Tusk als voorzitter van de Europese Raad. De liberale oud-premier is de gebeten hond van de conservatief-katholieke partij die nu aan de macht is. Wat wil Trump hiermee zeggen? In Polen kijken ze daar heel anders tegenaan dan in Brussel.



Wpolityce.pl.: de plaats van Polen in de wereld wordt sterker dankzij het bezoek van Donald Trump

‘De Amerikaanse president zal overleggen met de leiders uit landen die alle afhankelijk zijn van Russische gasleveranties. Polen wil af van de afhankelijkheid en Donald Trump heeft de toenemende Amerikaanse gasleveranties in de aanbieding. Het Amerikaanse aanbod is heel verleidelijk. En het gegeven dat er al Amerikaanse soldaten in Polen gelegerd zijn, is ook niet irrelevant. Deze aspecten van Trumps bezoek zullen Vladimir Poetin in het bijzonder ergeren, maar zijn ook voor Frankrijk en Duitsland ongemakkelijk. Tegelijkertijd neemt de belangrijkheid van Polen in de internationale politiek zo toe, het maakt niet uit welk signaal Trump uitzendt. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk profijt te halen uit deze bijeenkomst.’



Rzeczpospolita: 'Buig niet voor de Amerikaanse president'

‘Het zou verkeerd zijn dit bezoek alleen te beoordelen op grond van Donald Trumps complexe persoonlijkheid. Omdat Trump naar Warschau komt als leider van het machtigste land in de wereld en beschermheer van onze grenzen. Daarom moet Polen hem een hartelijk welkom bereiden, wat voor emoties er ook mogen spelen. Als hij ons politiek wil versterken, moeten we daar blij mee zijn. Als het bezoek onze banden met de VS versterkt, des te beter. Maar onze leiders moeten worden gemaand zich niet al te nederig op te stellen. Dat zou onze positie in Europa niet versterken en op niemand een goede indruk maken. En die aspecten zijn belangrijk. Want als de president straks weer in de VS terug is, liggen wij nog steeds in Europa.’