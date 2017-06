Opinieblog - Drie columns

Hillary zei: Ik ga in het Verzet

De media in de VS zijn vol van de aanslag van een Bernie Sanders-aanhanger op Republikeinse Congresleden in Virginia. De conservatieve commentator Ann Coulter wijt de aanslag aan het onvermogen van links om de verkiezingsoverwinning van Trump te accepteren:

'De explosie van geweld tegen conservatieven is welbewust opgestookt door Democraten, verslaggevers, tv-talkshows, cabaretiers en beroemdheden die elkaar proberen te overtroeven wie de gemeenste scheldwoorden kan verzinnen voor Trump en zijn aanhangers. Ze gaan precies tot de grens en proberen die niet te overschrijden door bijvoorbeeld met een realistische foto van een onthoofde Trump te komen of de president ‘een stuk s…’ te noemen – en dat als presentator van een show op CNN. De media orkestreren een bloedeloze coup, maar zijn volmaakt tevreden als hun troepen met een laag IQ een bloederige coup nastreven. Een soldaat van de grondtroepen van links schoot op Republikeinse Congresleden die honkbal speelden in Virginia.



Weet u nog wanneer het beangstigend was dat de verliezende partij het verkiezingsresultaat niet zou accepteren? Dat was toen Trump weigerde zich bij voorbaat neer te leggen bij de verkiezingsuitkomst. Hij zei dat hij er ‘tegen die tijd naar zou kijken’. De media reageerden er op hun gebruikelijke ontspannen manier op. Zo kopte The Washington Post op 20 oktober 2016: Een 'afschuwelijke' verwerping van de democratie. En Bret Stephens schreef in de Wall Street Journal: 'Trumps antwoord op het accepteren van de uitkomst van de verkiezingen is de schandelijkste opmerking van een presidentskandidaat van de laatste 160 jaar.’



Toen won Trump en dezelfde hysterici weigerden de verkiezingsresultaten te accepteren. Pas nog benoemde Hillary haar permanente oppositie tegen de winnende kandidaat met een militaire term door te zeggen dat ze zich zou aansluiten bij het 'Verzet'. Stel je voor dat Trump had verloren en gezegd dat hij bij het Verzet zou gaan. Hij zou ervan beschuldigd zijn rechtse milities te activeren. Elke geërgerde blik naar een immigrant zou als fascistisch geweld zijn bestempeld.



Maar de media lijken zich er zorgeloos onbewust van te zijn dat het anti-Trump ‘Verzet’ vergezeld is gegaan van nonstop militaristisch geweld door de progressieven. Het begon met Trump’s inhuldiging toen families van militairen werden gedwongen het Veterans’ Inaugural Ball te verlaten en de bezoekers van andere bals water over zich heengegooid kregen.

Sindsdien hebben gemaskerde en bewapende progressieven in het hele land organisaties gevormd in militaire stijl die conservatieven in elkaar slaan. De media spraken alleen van een crisis als conservatieven terugvochten tegen de in het zwart geklede beta-mannetjes (‘Battle for Berkeley!’).

En nu heeft een maffe Bernie Sanders-aanhanger zich er eerst van vergewist dat er Republikeinen op het honkbalveld stonden alvorens het vuur te openen. De media vertelden ons snel dat de schutter een blanke man was die een geweer had gebruikt. We kregen zelfs zijn naam te horen (omdat die niet ‘Mohammed’ was). Maar het feit dat op de Facebook-pagina van Hodgkinson een banner van Sanders stond met de woorden ‘Democratisch Socialisme in drie woorden uitgelegd: “We the People’ sinds 1776’ maakte blijkbaar urenlang uiterst zorgvuldig factchecking door de media noodzakelijk. Dachten de verslaggevers dat ze ons deze informatie voor altijd zouden kunnen onthouden?



Het fake news houdt vol dat het Witte Huis van Trump in ‘chaos’ verkeert. Nee, het land is in chaos. Maar net als Kathy Griffin met haar Trump-onthoofdingsperformance keren de daders zich af in Bambi-achtige onschuld en geven Trump de schuld.'