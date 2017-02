Opinieblog - Drie columns die u dit weekend moet lezen

Media over Israël

President Trump heeft tijdens zijn ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu gezegd dat hij de twee staten-oplossing wil loslaten als dat tot vrede tussen Palestijnen en Israël leidt. De eenstaat-oplossing is voor Trump bespreekbaar, waarmee hij afstand neemt van het Amerikaanse beleid sinds 1993. Trump zei dat hij ‘erg blij is met een oplossing die beide partijen prettig vinden’.



De Israëlische krant Haaretz wijst deze oplossing af: 'Als je denkt dat er een formule is die beide partijen prettig vinden dan maak je jezelf iets wijs. Zijn opmerkingen tonen gebrek aan kennis van de realiteit in de regio. Heeft hij enig idee wat een eenstaat-oplossing inhoudt? De enige realistische oplossing die op een rechtvaardig en moreel juiste wijze het Israëlisch-Palestijnse conflict kan beëindigen is de tweestaten-oplossing. Elk ander voorstel is een gevaarlijke valstrik.’



De Times of Israël sluit zich aan bij ‘de waterval van commentaren in toonaangevende Amerikaanse kranten zoals de New York Times, Washington Post en LA Times die Trumps verklaringen als ‘nonsens’ betitelen en het idee van één staat als ‘absurd’. 'Door afstand te nemen van een decennia oude politiek laat de president de kansen op een gewelddadig conflict toenemen.’



Het commentaar van de New York Times constateert dat Trump optimistisch is over een ‘prima vredesdeal’ tussen Israël en zijn buren. Hij drong er bij Netanyahu op aan ‘terughoudend’ te zijn over nederzettingen en dat Israël compromissen moest sluiten, maar gaf geen enkel detail over hoe verder met het vredesproces en uit zijn opmerkingen kun je afleiden dat hij geen idee heeft hoe nu verder.’



De Egyptische krant Al Ahram constateert dat het moeilijk zal zijn Palestijnen aan de onderhandelingstafel te krijgen als er geen zicht is op een Palestijnse staat. De VS kunnen niet zomaar met een plan komen, zonder enig alternatief.



De conservatieve website PJ Media is in principe ook voor een twee staten-oplossing. Maar sinds 1993 is er ‘geen enkele voortgang geboekt, dus je kunt zeggen dat het tijd is om eens iets nieuws te proberen’. ‘Nog nooit zijn de Palestijnen zo onder druk gezet’. De site constateert dat de Palestijnse leiders ‘op korte termijn wel zullen klagen en piepen, maar op langere termijn kan het alleen maar beter worden.’