Opinieblog - 'Merkels aanvaarding homohuwelijk verdient geen respect'

Europees migratiebeleid

De verdrinking van migranten op de Middellandse Zee is de schuld van de EU en van ngo’s zoals Artsen zonder Grenzen. Dat betoogt oorlogsjournalist Arnold Karskens in een opiniestuk. AzG zou volgens hem een aanzuigende werking hebben op bootvluchtelingen om in rubberboten de overtocht te wagen. Artsen zonder Grenzen is het niet eens met deze kritiek. Volgens de hulporganisatie weten de meeste migranten niet eens dat zij voor de kust ligt.



Annemarie Loof, operationeel manager van Artsen zonder Grenzen:

'De meeste migranten zijn niet op de hoogte dat wij voor de kust liggen. Kort geleden publiceerde het Goldsmiths College een onderzoek naar drie schuldvragen: dat ngo’s een aanzuigende werking hebben, dat zij als taxidienst fungeren en dat zij met mensensmokkelaars samenwerken. Alle drie beschuldigingen bleken niet waar te zijn. Migranten weten niet dat er hulporganisaties op zee zijn. Zij worden vaak gedwongen in de bootjes gezet.'



Vaak houden vluchtelingen in Europa toch contact met hun land van herkomst over de overtocht?



'De situatie in Libië heeft een belangrijke sleutelrol. Volgens de officiële schatting zijn er tussen de 1 miljoen en 2,5 miljoen migranten in Libië. De helft van hen komt daarheen omdat zij geld willen verdienen in de olie-industrie. Sinds het land in 2014 in chaos is verzand, is de olieproductie teruggelopen en moet de bevolking op andere manieren geld verdienen. Er is toen een migrantenindustrie ontstaan, waarin mensen uitgebuit en doorverkocht worden.'



'De situatie in Libië is dusdanig slecht, ook voor hen die nooit naar Europa wilden komen, dat er maar een uitweg is: op een bootje via de zee. Ze kunnen geen andere kant op en terug naar huis is vaak geen optie. De Sahara-oversteek is namelijk veel gevaarlijker dan de Middellandse Zee-oversteek. Ik denk dat Arnold Karskens dat over het hoofd ziet. Mensen wagen liever de gevaarlijke oversteek op zee dan dat ze in Libië blijven.'



Wat vindt u van zijn kritiek op de EU-politiek?



'Daar kan ik mij redelijk in vinden. Het is de EU-politiek die de situatie verergert. Er zijn namelijk geen legale manieren voor zowel vluchtelingen als migranten om de EU binnen te komen. Europa doet er alles aan om hen tegen te houden, maar als bootvluchtelingen uit landen als Eritrea of Syrië dan toch de EU binnenkomen dan krijgen zij direct een verblijfsvergunning omdat de omstandigheden in het thuisland zo slecht zijn. Waarom worden deze mensen met recht op een verblijfsvergunning dan toch gedwongen om in een bootje te stappen en de reis door Libië te maken?'



Wat moet de EU dan doen?



'De EU moet onder ogen zien dat Libië onderdeel is van het probleem en niet van de oplossing. Dus in plaats van geld te pompen in een land dat in chaos verkeert, kan men beter geld stoppen in de opvang van vluchtelingen en zorgen dat zij snel een asielprocedure kunnen doorlopen. In geval van migranten kan beter geïnvesteerd worden in de terugkeer naar hun thuisland.'



'Wij redden mensen in nood, dat is wat we altijd doen. We zeggen niet dat je als land geen migratiebeleid mag hanteren. Maar wij zeggen wel dat wij niet het probleem noch de oplossing zijn. Het gaat om mensen die hun wens om te leven met de dood bekopen. Daar moet een structurele oplossing voor komen. Dáár moet alle energie naartoe. In plaats van tijd en woorden te verspillen aan het bekritiseren van hulporganisaties.'