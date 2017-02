Opinieblog - 'Trumps nieuwe deportatieplan is aanval op Amerikaanse waarden'

Van Grieken vs Sommer

Wilders heeft opnieuw een verkiezingsdebat afgezegd. Met een ‘bye bye RTL’ trok hij zich uit het tv-debat dat RTL zondag 5 maart organiseert. Laf of terecht?



Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut: ‘Ik vind het niet terecht dat Wilders afzegt. Je kunt best boos zijn op RTL om wat ze hebben gedaan – persoonlijk vind ik het onzin maar Wilders mag dat natuurlijk zijn. Maar om dan te zeggen, ik ga niet meer debatteren, vind ik slap. Dat debat is er niet voor RTL maar voor de mensen thuis die twijfelen op wie te stemmen. In zo’n tv debat worden partijen rechtstreeks tegen elkaar gezet waardoor mensen goed kunnen zien waar zo’n partij nou voor staat, en ook het verschil tussen partijen naar voren komt. Een debat is daar een makkelijk middel voor. In anderhalf uur tijd leer je veel en kun je ook de lijsttrekkers goed te werk zien gaan. De kijker kan dan beslissen: in wie heb ik vertrouwen, wie spreekt mij aan. Als je afzegt om naar zo’n debat toe te gaan, ontneem je de kiezer deze informatie en stel je dus eigenlijk de kiezer teleur. De verliezer is dus niet zozeer RTL maar de kiezer'



Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant:

‘Er wordt vaak gezegd dat Wilders niet in debat gaat maar ik zie dat Wilders een trouw bezoeker van de Tweede Kamer is en zijn werk doet. Hij gaat daar altijd in debat. Dat is ook zijn hoofdtaak. Dus ik vind het heel raar dat Wilders het verwijt krijgt dat hij niet in debat wil gaan. Want iedereen die een blik werpt op de Tweede Kamer, weet dat hij dat wel doet. Wilders mag zelf besluiten of en met wie hij in debat gaat. En de kiezer mag zelf besluiten wat hij daar van vindt.'



'Wilders heeft een punt om het RTL kwalijk te nemen zijn broer, met wie hij gebrouilleerd is, te interviewen. In Nederland hebben we de traditie om persoonlijk leven van politici met rust te laten. Als we dat plotseling met Wilders anders gaan aanpakken dan vind ik dat hij in zekere zin gelijk heeft.'



Jan-Willem Wits, communicatie-expert:

‘Deze kwestie doet me denken aan het Trumpiaanse anti-media-gevoel. Kennelijk vindt Wilders het aantrekkelijk de tactiek van Trump om alle media verrot te schelden over te nemen. Het komt op mij over als een nogal impulsieve reactie van Wilders. Het lijkt erop dat rechtse politici het gevoel hebben dat het beleefd omgaan met de media afgelopen moet zijn en dat je de media als de vijand tegemoet moet treden. Het respect voor de rechterlijke macht heeft Wilders al doorbroken, het respect voor het koninklijk huis is bij Wilders niet vanzelfsprekend en nu vindt hij dat de omgangsregels met de media anders moeten.



‘Het feit dat RTL Wilders broer heeft benaderd voor een interview vind ik niet merkwaardig. Die broer is al sinds december vorig jaar bezig om zich op Twitter voortdurend als een PVV-watcher te profileren. Dan hoeven media zich ook niet te houden aan de algemene regel dat je familie rond politici met rust laat.’