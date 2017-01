Opinieblog: De drie columns van dit weekend die u gelezen moet hebben

Drie columns die u moet lezen

‘In EénVandaag zei premier Rutte dat we in Nederland Kerst vieren en dat we ons niet moeten schamen voor de Nederlandse cultuur’, memoreert Bert Wagendorp in zijn column. ‘Het is duidelijk aan welke kant de premier staat, in de War on Christmas.’ Maar uit een korte gang langs enkele winkels bomvol kerstartikelen en dito spreuken blijkt de vermeende ‘aanval op kerst’ onzin is. ‘Deze week bleek dat de helft van het Nederlandse volk geen religie meer aanhangt. Maar Kerst is desondanks onaantastbaar en onverwoestbaar. De rest is hysterisch gezwam. Gloria in excelsis Deo!’



‘Net als Trump heeft Wilders zijn kanonnen op de pers gericht’, stelt ombudsvrouw Annieke Kranenberg in een stuk over de identiteit van de Volkskrant. Maar ze vindt dat media zich deze kritiek niet moeten laten welgevallen. ‘Het wordt tijd dat de krant zich verzet. Als journalistieke waakhond, die opkomt voor feiten, voor nuance, voor fundamentele rechten en voor de 'verdrukten' in de breedste zin van het woord. Die extreme opvattingen serieus neemt en waakt voor het normaliseren van het ontoelaatbare. Een krant die weet waar zij staat, weet zich geharnast tegen onterechte beschuldigingen. Het analyseren van onverdraagzaamheid is niet partijdig of elitair.’



‘Waarom zet het hedendaagse terrorisme de Europese maatschappij onder zwaardere druk dan dat van de jaren zeventig en tachtig?’ vraagt buitenlandcommentator Paul Brill zich af. ‘De belangrijkste reden is gelegen in de veranderde Europese constellatie. Onder de Amerikaanse paraplu was het veilig toeven. Het Europese project had nog een positieve klank. Het Midden-Oosten baarde wel zorgen en groepen als de IRA en de Rode Brigades hadden contacten met Libië en Palestijnse organisaties, maar de regio lag toch echt een paar straten verderop in de wereld. Dat is verleden tijd. Door de massa-immigratie en de vluchtelingencrisis is het Midden-Oosten, met al zijn conflicten en rancunes jegens het Westen, de olifant in de Europese kamer geworden.’