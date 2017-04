Opinieblog - De drie columns die u gelezen moet hebben

Brexit-commentaren

Vandaag overhandigt Sir Thomas Barrow, de Britse EU-ambassadeur in Brussel de ‘artikel 50-brief’ waarmee Groot-Brittannië officieel zijn uittreding uit de Unie aankondigt. Brexiteers blijven hyperoptimistisch over de geweldige kans die dit voor de Britten oplevert, maar in de commentaren overheersen twijfel en weemoed.



De gezaghebbende Britse commentator Martin Wolf spreekt (in de Financial Times) van ‘een groot moment in een tragedie’. Hij denkt dat de Britten ‘armer, meer verdeeld en minder invloedrijk’ uit het proces zullen komen. ‘De Brexiteers zullen er ook achter komen dat geografie bepalend is voor het politieke lot. Het Verenigd Koninkrijk kan nooit een niet-Europees land zijn. Dit is de 21ste eeuw, niet de 19e. Isolatie kan niet ‘splendid’ zijn – het zal simpelweg isolatie zijn.’



Ook voor Europa is sprake van een tragedie, schrijft Wolf. ‘Als de EU verder uit elkaar valt – wat hij niet hoopt – zou je een strijd om de hegemonie kunnen krijgen tussen Duitsland en Rusland of, erger, een pact tussen die twee landen ten koste van de zwakkere buren.’



In de komende Brexit-onderhandelingen moet het VK, volgens Wolf ‘de zwakkere partij’, bereid zijn concessies te doen. ‘Dat zou niet alleen verstandig zijn, maar ook juist. Theresa May heeft verklaard dat “geen deal voor groot-Brittannië beter is dan een slechte deal”. Laten we hopen dat ze dit zelf niet gelooft.’



Björn Finke waarschuwt in de Suddeutsche Zeitung ervoor dat de Britten een hoge prijs kunnen gaan betalen voor hun ‘arrogantie’. ‘Bij het onderhandelingspoker heeft Groot-Brittannië veel meer te verliezen.’



Als voorbeeld noemt hij de auto-industrie. Als de EU en Groot-Brittannië geen handelsdeal kunnen sluiten, valt Londen terug op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat zou o.m. een tarief van 10 procent betekenen op auto’s. ‘Dat zou onaangenaam zijn voor de Duitse producenten, die veel auto’s uitvoeren naar Groot-Brittannië. Maar voor de bloeiende Britse auto-industrie zou het niet slechts onaangenaam zijn – maar een ramp. Drievierde van hun productie wordt geëxporteerd, meer dan de helft van de onderdelen geïmporteerd.’