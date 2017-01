Opinieblog - De drie columns die u gelezen moet hebben

Interview Harriet Duurvoort

Rotterdam is de enige stad waar meer mensen naartoe verhuizen dan er vertrekken. Zelfs Amsterdammers verhuizen ernaar toe. Columnist Harriet Duurvoort, geboren en getogen Amsterdammer, woont nu tien jaar in Rotterdam. ‘Rotterdam heeft de naam een aso-stad te zijn maar ik vind de mensen in Amsterdam over het algemeen opgefokter dan in Rotterdam.’



Ziet u dat meer Amsterdammers uw voorbeeld volgen en ook in Rotterdam gaan wonen?

'Ja, ik hoor van steeds meer Amsterdammers dat ze hier komen wonen, het is een groeiende scene want we zoeken elkaar op. Ook in mijn buurt. Ik woon als Amsterdamse nu tien jaar in Rotterdam. Ik ben hier voor mijn werk naartoe verhuisd, eerlijk gezegd was ik tot dan toe nog nooit in Rotterdam geweest. In Londen, Parijs, New York kende ik de weg, maar in Rotterdam niet. Inmiddels voel ik me Rotterdammer. Al hang ik ook nog wel de toerist in eigen stad uit. Zo sta ik graag met zonsondergang op de Euromast.'



Merkt u ook al dat het drukker wordt in Rotterdam?

'Het is niet zo druk als Amsterdam. Ik ben vrijwel ieder weekend bij mijn moeder in Amsterdam, zij woont in het centrum, het is daar altijd druk geweest maar nu denk ik soms dat het elke dag koningsdag is. Ik heb overigens wel het gevoel dat er de laatste tijd ook meer toeristen naar Rotterdam komen.'



Waarom is Rotterdam zo’n aantrekkelijke woonstad?

'Het is een ontzettend goedkope stad in vergelijking met Amsterdam en het is tegelijkertijd grootstedelijk, soms eigenlijk meer dan Amsterdam. De Fenixloods heeft echt een New Yorks' ‘Meatpackers District’-achtig gevoel bijvoorbeeld. Er is een prima cultuuraanbod. Dus voor een echte stedeling is Rotterdam de tweede optie. In Rotterdam kon ik een groot huis kopen in plaats van een pijpenlaatje, ik ben natuurlijk ook maar freelancer. Het is wat ruiger en wat armer. Het doet me in die zin een beetje denken aan het Amsterdam waarin ik ben opgegroeid in de jaren tachtig.'



En hoe zijn de mensen in Rotterdam?

'Rotterdam heeft de naam een aso-stad te zijn maar ik vind de mensen in Amsterdam over het algemeen opgefokter dan in Rotterdam. Ik woon in een achterstandswijk, in een volkswijk, hier heb ik ook hangjongeren maar die roepen nooit kankerhoer naar me. In Amsterdam krijg je dat soms wel naar je hoofd geslingerd. Hier heb ik dat nog nooit meegemaakt. Als je in Amsterdam even niet hard genoeg fietst word je meteen uitgescholden door een bakfiets. Het hoort er misschien wel bij, ik ben zelf ook zo als ik in Amsterdam ben, maar in Rotterdam is de sfeer vaak wat relaxter.'



Profiteert Rotterdam-Zuid ook van de bloei?

'Ja, ik woon op Zuid. In mijn buurt komen steeds meer creatievelingen wonen en die veranderen de dynamiek in de wijk in positieve zin. Mijn buren runnen een kunstcafeetje en organiseren evenementen en hebben een nieuwe culturele hotspot in de stad uit de grond gestampt.



'Daarnaast ben ik een kosmopoliet, ik vind het inspirerend, ook als schrijver, dat ik binnen een straal van 100 meter mensen met minstens zeventig nationaliteiten kan tegenkomen. Het is superdivers, hoewel er ook nog veel authentieke Rotterdammers wonen. Daar heb ik ook een zwak voor, vooral voor de ouderen. Niemand laat over zich heenlopen. Het gaat er soms hard aan toe, maar toch krijg ik hier altijd de hoop dat het gewoon kan, multicultureel samenleven.'