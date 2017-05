Opinieblog - De drie columns die u dit weekend moet lezen

weekendcolumns

Paul Onkenhout schrijft in zijn column over Ajax dat zomaar opeens naar de finale gaat. ‘Iedereen was het er wel zo'n beetje over eens dat dit een onmogelijk scenario was, helemaal voor zo'n jong elftal. De gemiddelde leeftijd van de spelers is ongeveer 22 jaar. Bovendien was verdedigen het nieuwe aanvallen geworden, in het moderne voetbal. Balbezit was eerder een voordeel dan een nadeel. Ajax en Peter Bosz hebben de zaken volledig omgekeerd. Ajax valt aan en presteert. De conditie van de ploeg is indrukwekkend. Niet slecht, voor een ex-Feyenoorder. Een paar jaar geleden al zei een andere ex-Feyenoorder dat een Europese opmars voor Nederlandse clubs nog wel degelijk mogelijk was. Hij ging daarmee tegen alle stromen in, Johan Cruijff, maar heeft gelijk gekregen. Zoals wel vaker.’



Esther Gerritsen schrijft over inburgering in een nieuw land. ‘Ik stel me onze eigen inburgeringscursus voor met op de eerste cursusdag het thema Goede Vrienden. 'Men heeft in Nederland doorgaans vier echt goede vrienden en die kunt u hier uitkiezen. Maximaal één van eigen nationaliteit, verplicht drie van de Nederlandse. Haast u, want we moeten snel door naar het thema Vage Kennissen.' Of desnoods eigenschappen: 'Hier kunt u in de rij gaan staan voor slechte eigenschappen, maximaal drie uitkiezen. Komt u uit een West-Europees land, dan mag u er maximaal vijf, want van mensen die op ons lijken verdragen we meer.'



Als het om het klimaat gaat, en de noodzaak van een energietransitie, is iedereen om, constateert Bert Wagendorp. Maar er zijn uitzonderingen. ‘Iedereen is min of meer om, zelfs Mark Rutte. Maar Buma dus niet. Die verwacht nog steeds het heil van bedrijven en burgers, niet van de overheid. Het door het CDA zo vroom beleden 'rentmeesterschap' mag geen geld kosten: voor hem geen klimaatbelastingen of andere linkse fratsen. Buma is opeens een aartsconservatief die zijn kop in het zand steekt.’