Opinieblog - 'Bevrijding Mosul geen reden om te ontspannen'

Bevrijding Mosul (1)

Mosul is bevrijd. Het Iraaks leger heeft Islamitische Staat na 265 dagen uit Mosul verdreven. Een keerpunt in de oorlog tegen ’s werelds gevaarlijkste terroristische groepering is het zeker, maar het is veel te vroeg om te ontspannen, schrijft Antony Blinken, voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken in de Obama-regering, in The New York Times. 'Zeker gezien het ontbreken van een strategie voor wat er na het verslaan van IS moet gebeuren.'



'Vijftien jaar geleden, aan de vooravond van George W. Bush’ invasie van Irak, stelden de toenmalige senatoren Joe Biden en Richard Lugar een relevante vraag: ‘Wat zijn onze verplichtingen als Saddam Hussein weg is? Niemand heeft deze vraag bestudeerd, maar zij zou wel eens de belangrijkste kunnen zijn.’ Vervang Saddam Hussein door Islamitische Staat en de vraag is vandaag weer even urgent. De politieke en economische omstandigheden waarin IS kon opbloeien blijven bestaan. Dus hoe kunnen we zorgen dat IS verslagen blijft?'



'Het belangrijkste is een goed gefinancierde inspanning om de bevrijde steden te stabiliseren, beveiligen, besturen en opnieuw op te bouwen. Het goede nieuws is dat de VS geleide coalitie van 68 landen die tegen IS strijdt genoeg fondsen heeft verzameld om dit proces via de Verenigde Naties te starten. Zo’n plan bestaat ook voor Syrië. Maar de voortdurende burgeroorlog zal uitvoering ervan bemoeilijken.'



'Een nog grotere uitdaging is wat daarna komt. 25 miljoen soennieten leven tussen Bagdad en Damascus. Zij zijn vervreemd van hun regeringen. Tenzij zij overtuigd kunnen worden dat hun staat hen zal beschermen en niet vervolgen, zal een IS 2.0 genoeg nieuwe rekruten en supporters kunnen vinden.'



'De Verenigde Staten kunnen de uitkomsten in Irak niet dicteren, maar kunnen diegenen die het land in de juiste richting willen sturen steunen. Dat begint met steun voor wat Iraks premier Haider al-Abadi noemt ‘funcionerend federalisme’ – Irakezen op provincieniveau de verantwoordelijkheid en middelen geven om voor hun eigen veiligheid, publieke diensten en scholen zorg te dragen. Dat is de beste manier om soennieten ervan te overtuigen dat hun toekomst binnen Irak ligt – en niet bij een nieuwe IS.'