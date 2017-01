Opinieblog - 'Alle schermpjes in de kast, op schermvrije dag'

Interview Martin Koolhoven over Elle

De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven heeft in de nacht van zondag op maandag twee Golden Globes gewonnen voor de Franse film Elle. Hij kreeg de prijs in de categorie beste buitenlandse film en hoofdrolspeelster Isabelle Huppert won heel verrassend de prijs voor beste actrice. Is dat terecht? 'Ik heb niet alle films gezien die meededen maar ik vind het heel leuk voor Paul. Ontzettend fijn’, zegt filmmaker Martin Koolhoven (van oa Brimstone).



Wat vindt u van de film Elle?

‘Elle vond ik een goede film. Het hoofdkarakter is heel erg interessant, het is niet een film die je vaak ziet, en het is geen film die het je heel gemakkelijk maakt. Dat is wel eens lekker om te zien in het huidige tijdsgewricht, waar Hollywood er voornamelijk op is gericht om te ‘pleasen’.



Er is veel ophef dat Elle niet genomineerd is voor beste buitenlandse film bij de Oscars. Hoe ziet u dat?

'Daar moet je niet te veel achter zoeken. Mensen stemmen gewoon voor een andere film, dat recht hebben ze. Ik geloof niet dat er meer achter zit. Het is jammer maar het schijnt een goed jaar te zijn.'



Verhoeven zei in zijn toespraak dat hij in zijn carrière vaak achter het net heeft gevist met prijzen. Kunt u dat verklaren?

'Paul kan niet zeggen dat hij ondergewaardeerd is in zijn carrière. Hij heeft ontzettend veel succes gehad. Dus hij moet maar niet zeuren.'



Waarom is Verhoeven zo goed?

'Hij is een heel veelzijdige filmmaker, op het visuele vlak is hij ongekend goed. Hij is vooral qua mise-en-scene, de choreografie van de acteurs, absolute wereldtop. Daar is hij geniaal in.'



Kun je zeggen: hoe ouder, hoe beter je wordt als filmmaker?

'Eigenlijk is dat bij filmregisseurs heel vaak niet zo maar Paul bewijst dat leeftijd er niet toe doet en dat je tot diep in de zeventig blijkbaar nog hele relevante en goede films kunt maken. Dat vind ik wel een prettig vooruitzicht.'