Opinie: We kunnen trots zijn op de uitslag van de verkiezingen

Zo kan de Tweede Kamer er ook uitzien Een enorm aantal partijen haalde de Tweede Kamer: 13. Wordt het niets eens tijd om ons kiesstelsel aan te passen? Een kiesdrempel of districten? Sleutel zelf aan het stelsel en laat de Tweede Kamer van kleur verschieten.

Tot slot heeft ook deze keer ons kiesstelsel zijn werk weer gedaan. Aan de ene kant zijn alle gelukszoekers die tijdens de afgelopen periode hun fractie verlieten en op eigen kracht hoopten in de Kamer te blijven er uit gefilterd. Behalve de mannen van Denk. Hun is het gelukt om de spreekbuis van veel Turkse Nederlanders te worden. De komende vier jaar krijgen zij de kans om zich te bewijzen als geloofwaardige partij. Net als Forum voor Democratie. En als dat lukt zullen ze door de kiezer beloond worden. Zoals de Partij voor de Dieren. Dankzij jarenlang consequent dezelfde boodschap uit te dragen in combinatie met goed kamerwerk is het deze partij gelukt om van twee naar vijf zetels te groeien. Wie had dat gedacht toen de partij in 2006 voor het eerste de Kamer in kwam? Vaak heb ik als voorstander van het verhogen van de kiesdrempel gepleit omdat het de effectiviteit en duidelijkheid van politieke debatten aanzienlijk zou verhogen. Maar ik ben er van terug gekomen. Eén van de redenen waarom het vertrouwen in de politiek in Nederland relatief hoog is en daarmee ook de opkomst is volgens mij gelegen in de lage kiesdrempel. Ook kleine minderheden zien zich vertegenwoordigd in het Parlement. Partijen komen er bij en vallen af als ze zich niet bewijzen of niet meer relevant zijn. En zo hoort het. Kortom, we kunnen meer dan tevreden terug kijken op deze verkiezingen. Een sterk inhoudelijke campagne (zie mijn gastcolumn van vorige week) en een resultaat dat recht doet aan de grote uitdagingen waar ons land voor staat.



Roderik van Grieken is directeur van het Nederlands Debat Instituut