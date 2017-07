Opinie: Waarom het feminisme toch echt ook mannen nodig heeft

Als mannen gewoon mogen janken, zullen ze minder snel vervallen in seksueel geweld Colin van Heezik is freelance journalist. ©

Ik moet u teleurstellen, zo was het niet. Ik had echt goede bedoelingen met mijn stuk. Volgens mij is er een heel nieuwe generatie mannen aan zet - zij zijn geen onderdrukkers, geen seksisten of chauvinistische varkens. Lijkt me logisch dat feminisme dan meeverandert, een andere toon aanslaat, méér dialoog zoekt. Verandering gaat sneller als mannen meedoen. Zo was er in Australië er een campagne om het taboe op huilen voor mannen te doorbreken. Als mannen gewoon mogen janken, hun emoties op een niet-machomanier kunnen ventileren, zullen ze minder snel vervallen in aberraties zoals seksueel geweld. En zolang mannen niet serieus genomen worden als ze parttime werken, zal het lastiger blijven de zorgtaken te verdelen. En zullen vrouwen minder snel kunnen doordringen tot de top.



Logisch dat we daar met elkaar over praten. Hoezeer de radicalen dit met me oneens bleken te zijn, heeft me eerlijk gezegd verbijsterd. Er waren positieve reacties, maar van feministische zijde vooral negatieve. Don't fuck-ing make this about you. Gewoon je muil houden en naar vrouwen luisteren. Asha ten Broeke schreef dat ik 'weinig zinvols' te melden had en dat mijn feminisme niets meer is dan de 'status quo met een feministisch sausje'. Sommigen schreven dat feminisme 'een frontale, nietsontziende aanval op de man' moet zijn (Hassan Bahara), onder verwijzing naar een satirisch pamflet vol mannenhaat dat uitmondde in een niet-satirische moordaanslag (op Andy Warhol).