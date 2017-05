Opinie: Peperduur stadion kan Feyenoord de das omdoen

Een gerenoveerde Kuip is 2,8 keer zo goedkoop als het Maasstadion

Even wat geschiedenis. Feyenoord wilde in 2013, op een voor het verkeer betere plek, ook al een duur nieuw stadion - zij het dat dit stadion in elk geval nog 20 procent goedkoper was. Net als nu ondersteunden allerlei rapporten het plan. Toch wees de gemeenteraad het af. Dit na, toen ook al, een waarschuwend signaal van de supportersvereniging.



Die had kennelijk goed nagedacht, want een jaar later oordeelde een door de club benoemde commissie van bestuurlijke zwaargewichten dat het stadion de club de kop had kunnen kosten. Maar het clubbestuur is het daar nu niet mee eens. De keus voor het Maasstadion is dan ook deels gebaseerd op onderzoeken uit 2013. Tja.



De supportersvereniging vraagt zich ook af waarom de club renovatie van de Kuip onrendabel vindt. Goede vraag. Een gerenoveerde Kuip is 2,8 keer zo goedkoop als het Maasstadion, terwijl het dezelfde capaciteit en voorzieningen biedt, ook lang mee kan, ook architectonisch fraai is, gunstiger ligt voor het verkeer en sfeervoller is. Zo bezien zullen club en stadion het beter doen, en daar heeft ook de gebiedsontwikkeling baat bij.