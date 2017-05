Gastcolumn: zo herwinnen we het vertrouwen in de vrijhandel

Verliezers

Werknemers zijn helemaal niet zo mobiel, zelfs niet in de VS

Een handelsoorlog is dus niet de manier om op te treden tegen de verliezen die bij vrijhandel ontstaan. De oplossing is de verliezen zo veel mogelijk te beperken. De verliezers van vrijhandelsakkoorden zijn de werknemers die op straat komen te staan omdat hun bedrijven het afleggen tegen nieuwbakken concurrenten uit het buitenland. Voor deze slachtoffers is het lang niet altijd gemakkelijk om een gelijkwaardige baan te vinden in een andere sector.



Economen spreken eufemistisch over 'transitieproblemen' die vanzelf door de markt worden opgelost. Ontslagen werknemers gaan naar andere plekken in het land waar wel werk is, bijvoorbeeld in de sectoren die wel profiteren van een vrijhandelsakkoord. Maar de werkelijkheid is vaak een andere: werknemers zijn helemaal niet zo mobiel. Zelfs niet in de VS, die vaak ten voorbeeld worden gesteld als het gaat om mobiliteit.



David Autor heeft samen met andere economen achterhaald dat de arbeiders die hun baan zijn kwijtgeraakt door concurrentie van Chinese importen, tegenwoordig minder vaak hun heil elders in de VS zoeken. Ze komen in de werkloosheid terecht of verlaten de arbeidsmarkt helemaal, vaak als arbeidsongeschikte. En degenen die wel nieuw werk vinden, komen meestal in een baan terecht die minder betaalt en slechtere pensioenregelingen kent.