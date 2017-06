Opinie op Zondag - Zij hebben bommen, maar wij hebben... mindfulness?

Zwaardmacht

Zonder aanslag hoeft de krant zich ook niet af te vragen of ze erover moet berichten

Juist, de jihadi als slachtoffer van een maatschappelijke rat race. Of zoiets.



Terreur 'is in the eye of the beholder'. Het is tevens de aanname die ons wordt voorgehouden dat 100 procent veiligheid niet bestaat. Moeilijk om er geen milde berisping in te horen. Kennelijk hebben we ons al die tijd laten foppen. Als je eenmaal beseft dat het gevaar zich nooit helemaal laat uitbannen, komt een aanslag minder hard aan.



'Het succes van het terrorisme is niet het terrorisme, het succes van het terrorisme is de angst voor het terrorisme', zegt psychiater Damiaan Denys. Laten we aannemen dat het zo werkt. Dan nog wil de alles-is-perceptiebenadering niet geruststellen. Op deze manier kun je alle pijn wegrelativeren. Weet dat verdriet slechts in je hoofd zit en draai het weg zoals je dat doet met het volume op een radio. Prompt verliest het leed zijn venijn. Het is een nogal cerebrale exercitie.



Hoe moet terreurbestrijding dan wel? De zwaardmacht moet doen waarvoor ze is aangesteld, meer dan nu het geval is. Allicht dat veiligheidsdiensten geen aanslagen kunnen voorkomen als de daders onder de radar blijven. Alleen blijkt telkens weer dat ze wel degelijk 'in beeld' waren. Zo ook Salman Abedi, die in Manchester toesloeg. Hij was net terug uit Syrië, IS-leden hadden hem daar getraind.



Waarom geen huisarrest of een enkelband? Had Abedi hinderlijk gevolgd. Vermoedelijk had het gestuit op bezwaren van juristen die de rechtsstaat in gevaar zien komen. Maar ook was het bloedbad in de Manchester Arena voorkomen. Bijkomend voordeel: zonder aanslag hoeft de krant zich ook niet af te vragen of ze erover moet berichten.



Sebastien Valkenberg (1978) studeerde filosofie in Amsterdam en Leuven. Hij schreef de boeken Het laboratorium in je hoofd (2006), Geluksvogels (2010) en Op denkles (2015).