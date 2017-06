Opinie op Zondag - Voor de oppositie kiezen is volstrekt legitiem

Kregelig

De belofte aan de kiezer is ondergeschikt aan de noodzaak vaart te maken, we moeten voort!

Dan de formatie zelf. Langzaamaan schijnt er kregeligheid te ontstaan over het feit dat de partijen maar niet 'over hun schaduw heen willen springen' - lees: maar niet hun verkiezingsbeloftes willen breken. Dat staat natuurlijk niet los van de vorige formatie, toen dat wel in ijltempo is gebeurd. Dat is met name de PvdA slecht bekomen, om het voorzichtig te zeggen. Niet onlogisch dat zij nu zegt: het land redden door als partij zelfmoord te plegen, dat hebben we al een keertje gedaan - nu mogen de anderen dat eens proberen.



Het punt is dat hier twee visies met elkaar botsen: een politieke en een bestuurlijke. De bestuurlijke, ook binnen de pers sterk dominant, luidt: er moet per se een stabiel meerderheidskabinet komen, en daarvoor moeten de partijen al hun mooie programma's maar vergeten. De belofte aan de kiezer is ondergeschikt aan de noodzaak vaart te maken, we moeten voort! Regeren wordt zo vooral als zaak van technocratisch management gezien, de route ligt vast. Kiezen voor oppositie wordt dan een vorm van obstructie.



Daarmee wordt het politieke karakter van veel vraagstukken in feite ontkend. De politieke visie houdt dan ook in, dat regeren meer is dan management, omdat het om het maken van essentiële keuzes over de inrichting van de samenleving draait, waaraan een - voor politieke discussie vatbaar - bepaald mens- en wereldbeeld ten grondslag ligt. Dat is de kern van het democratisch debat, want zonder zulke keuzes verliezen verkiezingen hun zin. Die verschillen kunnen zo wezenlijk zijn, dat zij niet omwille van de bestuurlijke beleidsvoortgang zomaar onder tafel geschoffeld mogen worden. Dat maakt het voor een partij volstrekt legitiem om voor oppositie kiezen, als de compromissen waaraan zij zich omwille van een coalitie verbinden moet, haaks staan op haar eigen uitgangspunten.